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Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек - РИА Новости, 12.12.2022
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Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек
Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек - РИА Новости, 12.12.2022
Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек
Грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами под Смоленском, восемь человек пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:07
2022-12-12T18:08
авто
смоленск
смоленская область
каменка
группа газ
mercedes
дтп
происшествия
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БРЯНСК, 12 дек - РИА Новости. Грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами под Смоленском, восемь человек пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.По данным ведомства, ДТП произошло в Смоленской области в понедельник на 363-м километре автодороги "Москва - Минск", в районе деревни Каменка.По предварительным данным, у одного из автобусов ГАЗ отсоединилось колесо, и водитель остановился для устранения неисправности. Впереди него остановился такой же автобус, водитель которого предложил свою помощь."В это время сзади на стоящий автомобиль ГАЗ совершил наезд грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. От наезда грузовика произошло столкновение впереди стоящих двух автомашин ГАЗ. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали восемь человек, находившиеся в качестве пассажиров в автомашине ГАЗ", - уточнила собеседница агентства.Автобус, попавший в ДТП, следовал по маршруту Смоленск-Тверь.Среди пострадавших четыре женщины и четыре мужчины. Всего в автобусе было девять пассажиров и водитель. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221211/dtp-1837839373.html
смоленск
смоленская область
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авто, смоленск, смоленская область, каменка, группа газ, mercedes, дтп, происшествия
Авто, Смоленск, Смоленская область, Каменка, Группа ГАЗ, Mercedes, ДТП, Происшествия
18:07 12.12.2022 (обновлено: 18:08 12.12.2022)
 
Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек

МВД: в Смоленской области восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком и двумя автобусами

© Фото : УМВД по Смоленской областиНа месте ДТП с участием фуры и двух "Газелей" в Смоленской области
На месте ДТП с участием фуры и двух Газелей в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : УМВД по Смоленской области
На месте ДТП с участием фуры и двух "Газелей" в Смоленской области
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БРЯНСК, 12 дек - РИА Новости. Грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами под Смоленском, восемь человек пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.
По данным ведомства, ДТП произошло в Смоленской области в понедельник на 363-м километре автодороги "Москва - Минск", в районе деревни Каменка.
По предварительным данным, у одного из автобусов ГАЗ отсоединилось колесо, и водитель остановился для устранения неисправности. Впереди него остановился такой же автобус, водитель которого предложил свою помощь.
"В это время сзади на стоящий автомобиль ГАЗ совершил наезд грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. От наезда грузовика произошло столкновение впереди стоящих двух автомашин ГАЗ. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали восемь человек, находившиеся в качестве пассажиров в автомашине ГАЗ", - уточнила собеседница агентства.
Автобус, попавший в ДТП, следовал по маршруту Смоленск-Тверь.
Среди пострадавших четыре женщины и четыре мужчины. Всего в автобусе было девять пассажиров и водитель. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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АвтоСмоленскСмоленская областьКаменкаГруппа ГАЗMercedesДТППроисшествия
 
 
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