https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html

Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек

Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек - РИА Новости, 12.12.2022

Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек

Грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами под Смоленском, восемь человек пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:07

2022-12-12T18:07

2022-12-12T18:08

авто

смоленск

смоленская область

каменка

группа газ

mercedes

дтп

происшествия

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БРЯНСК, 12 дек - РИА Новости. Грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами под Смоленском, восемь человек пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.По данным ведомства, ДТП произошло в Смоленской области в понедельник на 363-м километре автодороги "Москва - Минск", в районе деревни Каменка.По предварительным данным, у одного из автобусов ГАЗ отсоединилось колесо, и водитель остановился для устранения неисправности. Впереди него остановился такой же автобус, водитель которого предложил свою помощь."В это время сзади на стоящий автомобиль ГАЗ совершил наезд грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. От наезда грузовика произошло столкновение впереди стоящих двух автомашин ГАЗ. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали восемь человек, находившиеся в качестве пассажиров в автомашине ГАЗ", - уточнила собеседница агентства.Автобус, попавший в ДТП, следовал по маршруту Смоленск-Тверь.Среди пострадавших четыре женщины и четыре мужчины. Всего в автобусе было девять пассажиров и водитель. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221211/dtp-1837839373.html

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смоленская область

каменка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

авто, смоленск, смоленская область, каменка, группа газ, mercedes, дтп, происшествия