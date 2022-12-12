https://ria.ru/20221212/dtp-1837956216.html
В Новосибирской области пьяный водитель сбил рыбака в палатке
В Новосибирской области пьяный водитель сбил рыбака в палатке - РИА Новости, 12.12.2022
В Новосибирской области пьяный водитель сбил рыбака в палатке
Нетрезвый водитель автомобиля Toyota на льду озера Чаны в Новосибирской области насмерть сбил рыбака в палатке, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:55
2022-12-12T08:55
2022-12-12T08:55
происшествия
новосибирская область
купинский район
авто
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НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Нетрезвый водитель автомобиля Toyota на льду озера Чаны в Новосибирской области насмерть сбил рыбака в палатке, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.По данным полиции, инцидент произошел днем в воскресенье на озере Чаны в районе одного из сел Купинского района."Водитель автомобиля Toyota 1989 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено по результатам освидетельствования, не справился с управлением и совершил наезд на палатку. В результате ДТП находящийся в палатке мужчина 1985 года рождения скончался на месте", - говорится в сообщении.Полицейские проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20221211/dtp-1837839373.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, купинский район, авто
Происшествия, Новосибирская область, Купинский район, Авто
В Новосибирской области пьяный водитель сбил рыбака в палатке
В Новосибирской области пьяный водитель на льду озера насмерть сбил рыбака в палатке