https://ria.ru/20221212/dorogi-1837998191.html

В Ивановской области привели в нормативное состояние 96,7% опорных дорог

В Ивановской области привели в нормативное состояние 96,7% опорных дорог - РИА Новости, 12.12.2022

В Ивановской области привели в нормативное состояние 96,7% опорных дорог

В Ивановской области в 2022 году в нормативное состояние привели 1139 километров опорных дорог или 96,7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:38

2022-12-12T11:38

2022-12-12T11:38

ивановская область

шуя

кострома

автомобильные дороги

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ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. В Ивановской области в 2022 году в нормативное состояние привели 1139 километров опорных дорог или 96,7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Опорные дороги – это каркас национальной автомобильно-дорожной сети, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса, городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями, пограничными пунктами пропуска, входящими в соответствующие опорные сети."В целом в 2022 году отремонтировано более 270 километров дорог, в том числе более 92 километров - капитально. Ключевыми объектами этого года стали социально значимые направления - Заволжск – Кострома, Шуя - Котюрево, Южа – Талицы, Фурманов – Каминский – Федорково. Строительные работы на этих трассах завершены. Продолжается строительство моста в селе Холуй, путепровода на трассе Иваново - Родники, дороги Жажлево – Ильинское", - сказал собеседник агентства. По его словам, в регионе третий год увеличивают финансирование муниципальных ремонтов. Всего с 2019 года в муниципалитетах отремонтировано более одной тысячи дорог общей протяженностью порядка 600 километров, в том числе 163 улицы и 108 дорог частного сектора в Иванове протяженностью 135 километров, 797 дорог в городах и районах региона общей протяженностью 457 километров.Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, сейчас, когда основные трассы региона приведены в нормативное состояние, все внимание сосредоточат на дорогах к малым населенным пунктам, капитальных ремонтах, новом строительстве и капиталоемких объектах.

https://ria.ru/20221212/avtobusy-1837983199.html

шуя

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шуя, кострома, автомобильные дороги