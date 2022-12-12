https://ria.ru/20221212/dorogi-1837998191.html
В Ивановской области привели в нормативное состояние 96,7% опорных дорог
В Ивановской области привели в нормативное состояние 96,7% опорных дорог - РИА Новости, 12.12.2022
В Ивановской области привели в нормативное состояние 96,7% опорных дорог
В Ивановской области в 2022 году в нормативное состояние привели 1139 километров опорных дорог или 96,7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:38
2022-12-12T11:38
2022-12-12T11:38
ивановская область
шуя
кострома
автомобильные дороги
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ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. В Ивановской области в 2022 году в нормативное состояние привели 1139 километров опорных дорог или 96,7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Опорные дороги – это каркас национальной автомобильно-дорожной сети, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса, городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями, пограничными пунктами пропуска, входящими в соответствующие опорные сети."В целом в 2022 году отремонтировано более 270 километров дорог, в том числе более 92 километров - капитально. Ключевыми объектами этого года стали социально значимые направления - Заволжск – Кострома, Шуя - Котюрево, Южа – Талицы, Фурманов – Каминский – Федорково. Строительные работы на этих трассах завершены. Продолжается строительство моста в селе Холуй, путепровода на трассе Иваново - Родники, дороги Жажлево – Ильинское", - сказал собеседник агентства. По его словам, в регионе третий год увеличивают финансирование муниципальных ремонтов. Всего с 2019 года в муниципалитетах отремонтировано более одной тысячи дорог общей протяженностью порядка 600 километров, в том числе 163 улицы и 108 дорог частного сектора в Иванове протяженностью 135 километров, 797 дорог в городах и районах региона общей протяженностью 457 километров.Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, сейчас, когда основные трассы региона приведены в нормативное состояние, все внимание сосредоточат на дорогах к малым населенным пунктам, капитальных ремонтах, новом строительстве и капиталоемких объектах.
https://ria.ru/20221212/avtobusy-1837983199.html
шуя
кострома
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя, кострома, автомобильные дороги
Ивановская область, Шуя, Кострома, Автомобильные дороги
ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. В Ивановской области в 2022 году в нормативное состояние привели 1139 километров опорных дорог или 96,7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Опорные дороги – это каркас национальной автомобильно-дорожной сети, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса, городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями, пограничными пунктами пропуска, входящими в соответствующие опорные сети.
"В целом в 2022 году отремонтировано более 270 километров дорог, в том числе более 92 километров - капитально. Ключевыми объектами этого года стали социально значимые направления - Заволжск – Кострома, Шуя - Котюрево, Южа – Талицы, Фурманов – Каминский – Федорково. Строительные работы на этих трассах завершены. Продолжается строительство моста в селе Холуй, путепровода на трассе Иваново - Родники, дороги Жажлево – Ильинское", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в регионе третий год увеличивают финансирование муниципальных ремонтов. Всего с 2019 года в муниципалитетах отремонтировано более одной тысячи дорог общей протяженностью порядка 600 километров, в том числе 163 улицы и 108 дорог частного сектора в Иванове протяженностью 135 километров, 797 дорог в городах и районах региона общей протяженностью 457 километров.
Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, сейчас, когда основные трассы региона приведены в нормативное состояние, все внимание сосредоточат на дорогах к малым населенным пунктам, капитальных ремонтах, новом строительстве и капиталоемких объектах.
"Еще одна задача на следующую пятилетку, которую перед нами ставит губернатор, - привести каркас городов, ту самую местную муниципальную опорную сеть, в нормативное состояние и улучшить дорожную инфраструктуру внутри населённых пунктов и в районах" - процитировали в пресс-службе Дмитрия Вавринчука.