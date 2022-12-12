https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html

Пушилин рассказал, как используют трофейную технику в Донбассе

Пушилин рассказал, как используют трофейную технику в Донбассе - РИА Новости, 12.12.2022

Пушилин рассказал, как используют трофейную технику в Донбассе

Трофейная техника после изучения военными специалистами используется в ДНР по назначению - против врагов, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T11:00

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Трофейная техника после изучения военными специалистами используется в ДНР по назначению - против врагов, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.По его словам, иностранная трофейная техника сначала изучается специалистами."После того, как она изучена, после того, как даны рекомендации, выписаны инструкции, она задействуется по назначению: против нашего врага, против вооруженных формирований Украины, против наемников", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Пушилин.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф