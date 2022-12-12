https://ria.ru/20221212/doktriny-1838070808.html

Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле

Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022

Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару, не имел в виду какие-либо быстрые действия в этом плане, РФ... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:33

2022-12-12T14:33

2022-12-12T15:00

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

евразийский экономический союз

безопасность

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару, не имел в виду какие-либо быстрые действия в этом плане, РФ анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, смотрит, как развивается ситуация, над вопросом пока работают эксперты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и тактику обезоруживающего удара."Речь не идет о каких-то таких быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что это идет постоянно мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок", - сказал Песков.Он отметил, что "на экспертном уровне это постоянно анализируется"."В том числе, с учетом того, как развивается общая ситуация", - пояснил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20221212/oruzhie-1837973558.html

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россия

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, евразийский экономический союз, безопасность