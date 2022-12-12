https://ria.ru/20221212/doktriny-1838070808.html
Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле
Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022
Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару, не имел в виду какие-либо быстрые действия в этом плане, РФ... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:33
2022-12-12T14:33
2022-12-12T15:00
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
евразийский экономический союз
безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару, не имел в виду какие-либо быстрые действия в этом плане, РФ анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, смотрит, как развивается ситуация, над вопросом пока работают эксперты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и тактику обезоруживающего удара."Речь не идет о каких-то таких быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что это идет постоянно мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок", - сказал Песков.Он отметил, что "на экспертном уровне это постоянно анализируется"."В том числе, с учетом того, как развивается общая ситуация", - пояснил пресс-секретарь президента.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, евразийский экономический союз, безопасность
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США, Евразийский экономический союз, Безопасность
14:33 12.12.2022 (обновлено: 15:00 12.12.2022)
Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле
Песков: Россия анализирует военные доктрины в мире, смотрит на развитие ситуации