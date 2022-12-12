https://ria.ru/20221212/dobrovolets-1838167631.html

Путин наградил добровольца, погибшего при тушении пожара под Оренбургом

Путин наградил добровольца, погибшего при тушении пожара под Оренбургом - РИА Новости, 12.12.2022

Путин наградил добровольца, погибшего при тушении пожара под Оренбургом

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" посмертно добровольца пожарной охраны Алексея Сыврачева, погибшего при тушении ландшафтного... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:52

2022-12-12T18:52

2022-12-12T18:52

владимир путин

оренбургская область

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общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" посмертно добровольца пожарной охраны Алексея Сыврачева, погибшего при тушении ландшафтного пожара в Оренбургской области.В августе 2021 года в окрестностях села Роптанка Новосергиевского района Оренбургской области произошел ландшафтный пожар. При его тушении погиб член Среднеуранской добровольной пожарной охраны Алексей Сыврачев. Его родной брат, глава Среднеуранского сельсовета Михаил Сыврачев получил термические ожоги и был госпитализирован."За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу на пожаре" Сыврачева Алексея Викторовича, Оренбургская область (посмертно)", - говорится в тексте указа президента РФ о награждении госнаградами, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Михаил Сыврачев также награжден медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20221212/nagrada-1838164024.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, оренбургская область, россия, оренбург, общество