https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
Около 4,4 тысячи мирных граждан, среди которых 132 ребенка, погибли в Донецкой народной республике с начала эскалации 17 февраля текущего года из-за обстрелов... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:45
2022-12-12T11:45
2022-12-12T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837831475_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_a2789fbfc3acdc36591ddbcdf20ff706.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Около 4,4 тысячи мирных граждан, среди которых 132 ребенка, погибли в Донецкой народной республике с начала эскалации 17 февраля текущего года из-за обстрелов украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)"За 298 дней эскалации погибли 4376 гражданских лица, в т.ч. 132 ребенка", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за этот период пострадали 3884 человека, включая 245 детей."На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2247 гражданских лиц, в т.ч. 153 ребенка… На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1637 гражданских лиц, в т.ч. 92 ребенка. Всего: 3884, в том числе детей – 245", - уточняет представительство.За указанный период ведомство зафиксировало 13 275 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 12 944, при этом выпущено более 88,2 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 135 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11 806 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 15 149 снарядов калибром 155 мм.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837831475_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_cc160f7a623c23e9a78c617e2197b83f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
Представительство в ДНР: с начала эскалации в регионе погибли 4,4 тысячи мирных граждан
ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости.
Около 4,4 тысячи мирных граждан, среди которых 132 ребенка, погибли в Донецкой народной республике с начала эскалации 17 февраля текущего года из-за обстрелов украинскими войсками, сообщило
представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"За 298 дней эскалации погибли 4376 гражданских лица, в т.ч. 132 ребенка", - говорится в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, за этот период пострадали 3884 человека, включая 245 детей.
"На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2247 гражданских лиц, в т.ч. 153 ребенка… На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1637 гражданских лиц, в т.ч. 92 ребенка. Всего: 3884, в том числе детей – 245", - уточняет представительство.
За указанный период ведомство зафиксировало 13 275 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 12 944, при этом выпущено более 88,2 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 135 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11 806 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 15 149 снарядов калибром 155 мм.