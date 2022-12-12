https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html

В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 12.12.2022

В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей

Около 4,4 тысячи мирных граждан, среди которых 132 ребенка, погибли в Донецкой народной республике с начала эскалации 17 февраля текущего года из-за обстрелов... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:45

2022-12-12T11:45

2022-12-12T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Около 4,4 тысячи мирных граждан, среди которых 132 ребенка, погибли в Донецкой народной республике с начала эскалации 17 февраля текущего года из-за обстрелов украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)"За 298 дней эскалации погибли 4376 гражданских лица, в т.ч. 132 ребенка", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за этот период пострадали 3884 человека, включая 245 детей."На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2247 гражданских лиц, в т.ч. 153 ребенка… На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1637 гражданских лиц, в т.ч. 92 ребенка. Всего: 3884, в том числе детей – 245", - уточняет представительство.За указанный период ведомство зафиксировало 13 275 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 12 944, при этом выпущено более 88,2 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 135 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11 806 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 15 149 снарядов калибром 155 мм.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк