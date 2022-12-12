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В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих
В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих
Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:21
2022-12-12T08:35
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами с украинской стороны, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина."В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения", - говорится в указе.
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
08:21 12.12.2022 (обновлено: 08:35 12.12.2022)
 
В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих

Пушилин рекомендовал перевести на удаленку максимальное число служащих из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами с украинской стороны, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина.
"В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения", - говорится в указе.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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