https://ria.ru/20221212/dnr-1837953758.html

В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих

В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих - РИА Новости, 12.12.2022

В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих

Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:21

2022-12-12T08:21

2022-12-12T08:35

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837867447_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_8ac006d19303925d535c8437ffda2249.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами с украинской стороны, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина."В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения", - говорится в указе.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины