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В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих
В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих
Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:21
2022-12-12T08:21
2022-12-12T08:35
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в ДНР рекомендовано незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами с украинской стороны, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина."В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения", - говорится в указе.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
08:21 12.12.2022 (обновлено: 08:35 12.12.2022)
В ДНР рекомендовали перевести на удаленку максимальное число служащих
Пушилин рекомендовал перевести на удаленку максимальное число служащих из-за обстрелов ВСУ