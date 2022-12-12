https://ria.ru/20221212/diversii-1838141627.html

ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии

ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии - РИА Новости, 12.12.2022

ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии

Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:37

2022-12-12T17:37

2022-12-12T17:55

безопасность

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам Совета Думы источник."Совет Думы принял к рассмотрению и включил в повестку пленарного заседания 14 декабря для рассмотрения в первом чтении межфракционные законодательные инициативы о противодействии диверсионной деятельности", - сказал он.Ранее в Госдуму был внесен проект о наказании вплоть до пожизненного за создание диверсионного сообщества, кроме того наказание вплоть до пожизненного лишения свободы предлагается ввести за вооружение, подготовку или вовлечение лиц в диверсионную деятельность.

https://ria.ru/20221204/lnr-1836221749.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, госдума рф