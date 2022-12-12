https://ria.ru/20221212/diversii-1838141627.html
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии - РИА Новости, 12.12.2022
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии
Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:37
2022-12-12T17:37
2022-12-12T17:55
безопасность
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам Совета Думы источник."Совет Думы принял к рассмотрению и включил в повестку пленарного заседания 14 декабря для рассмотрения в первом чтении межфракционные законодательные инициативы о противодействии диверсионной деятельности", - сказал он.Ранее в Госдуму был внесен проект о наказании вплоть до пожизненного за создание диверсионного сообщества, кроме того наказание вплоть до пожизненного лишения свободы предлагается ввести за вооружение, подготовку или вовлечение лиц в диверсионную деятельность.
https://ria.ru/20221204/lnr-1836221749.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, госдума рф
17:37 12.12.2022 (обновлено: 17:55 12.12.2022)
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии
Госдума 14 декабря рассмотрит в I чтении пакет проектов об ответственности за диверсии
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам Совета Думы источник.
"Совет Думы принял к рассмотрению и включил в повестку пленарного заседания 14 декабря для рассмотрения в первом чтении межфракционные законодательные инициативы о противодействии диверсионной деятельности", - сказал он.
Ранее в Госдуму был внесен проект о наказании вплоть до пожизненного за создание диверсионного сообщества, кроме того наказание вплоть до пожизненного лишения свободы предлагается ввести за вооружение, подготовку или вовлечение лиц в диверсионную деятельность.