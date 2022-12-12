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ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии - РИА Новости, 12.12.2022
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ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии - РИА Новости, 12.12.2022
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии
Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:37
2022-12-12T17:55
безопасность
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам Совета Думы источник."Совет Думы принял к рассмотрению и включил в повестку пленарного заседания 14 декабря для рассмотрения в первом чтении межфракционные законодательные инициативы о противодействии диверсионной деятельности", - сказал он.Ранее в Госдуму был внесен проект о наказании вплоть до пожизненного за создание диверсионного сообщества, кроме того наказание вплоть до пожизненного лишения свободы предлагается ввести за вооружение, подготовку или вовлечение лиц в диверсионную деятельность.
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безопасность, госдума рф
Безопасность, Госдума РФ
17:37 12.12.2022 (обновлено: 17:55 12.12.2022)
 
ГД 14 декабря рассмотрит в I чтении проекты об ответственности за диверсии

Госдума 14 декабря рассмотрит в I чтении пакет проектов об ответственности за диверсии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНа Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ
На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду, 14 декабря, планирует рассмотреть пакет законопроектов об ответственности за диверсии, сообщил журналистам по итогам Совета Думы источник.
"Совет Думы принял к рассмотрению и включил в повестку пленарного заседания 14 декабря для рассмотрения в первом чтении межфракционные законодательные инициативы о противодействии диверсионной деятельности", - сказал он.
Ранее в Госдуму был внесен проект о наказании вплоть до пожизненного за создание диверсионного сообщества, кроме того наказание вплоть до пожизненного лишения свободы предлагается ввести за вооружение, подготовку или вовлечение лиц в диверсионную деятельность.
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