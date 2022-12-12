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В Президентском полку рассказали о "династийных" часовых "Поста №1" - РИА Новости, 12.12.2022
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В Президентском полку рассказали о "династийных" часовых "Поста №1"
В Президентском полку рассказали о "династийных" часовых "Поста №1" - РИА Новости, 12.12.2022
В Президентском полку рассказали о "династийных" часовых "Поста №1"
Среди часовых, стоящих в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, есть даже династии, такое продолжение семейных традиций... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:42
2022-12-12T07:42
борис ельцин
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Среди часовых, стоящих в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, есть даже династии, такое продолжение семейных традиций приветствуется, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин.В понедельник исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула ("Поста №1") у Вечного огня в Александровском саду в столице России. Это главный караульный пост в стране. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка."У нас есть шесть человек на сегодняшний день, у которых в свое время служили старшие представители их семей – отцы, братья, дяди, и несли службу на этом посту, и даже несли службу на "Посту №1" у Мавзолея", - сказал Филякин журналистам."И мы приветствуем это. Это продолжение семейных традиций", - подчеркнул он.Изначально "Пост №1" был установлен у Мавзолея Ленина на Красной площади. Он просуществовал до октября 1993 года, после чего был упразднен. "Поста №1" не существовало до 8 декабря 1997 года, когда указом президента РФ Бориса Ельцина был установлен почетный караул у Вечного огня в Александровском саду.
https://ria.ru/20221212/bliznetsy-1837948473.html
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борис ельцин, россия, москва
Борис Ельцин, Россия, Москва
07:42 12.12.2022
 
В Президентском полку рассказали о "династийных" часовых "Поста №1"

Командир Президентского полка Филякин: среди часовых "Поста №1" есть даже династии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПост Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Пост Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пост Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Среди часовых, стоящих в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, есть даже династии, такое продолжение семейных традиций приветствуется, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин.
В понедельник исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула ("Поста №1") у Вечного огня в Александровском саду в столице России. Это главный караульный пост в стране. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка.
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"У нас есть шесть человек на сегодняшний день, у которых в свое время служили старшие представители их семей – отцы, братья, дяди, и несли службу на этом посту, и даже несли службу на "Посту №1" у Мавзолея", - сказал Филякин журналистам.
"И мы приветствуем это. Это продолжение семейных традиций", - подчеркнул он.
Изначально "Пост №1" был установлен у Мавзолея Ленина на Красной площади. Он просуществовал до октября 1993 года, после чего был упразднен. "Поста №1" не существовало до 8 декабря 1997 года, когда указом президента РФ Бориса Ельцина был установлен почетный караул у Вечного огня в Александровском саду.
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