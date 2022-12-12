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Ефимов: первый детский сад возвели в рамках создания мест приложения труда
Ефимов: первый детский сад возвели в рамках создания мест приложения труда - РИА Новости, 12.12.2022
Ефимов: первый детский сад возвели в рамках создания мест приложения труда
В рамках столичной программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвестор построил первый детский сад, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:10
2022-12-12T13:10
2022-12-12T13:19
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В рамках столичной программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвестор построил первый детский сад, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что для каждой детсадовской группы предусмотрены отдельные блоки, включающие игровую комнату, спальню, буфет и раздевалку. Также в здании есть помещения для занятий музыкой, физкультурой и медицинский кабинет. На территории детского садика оборудованы участки для прогулок с верандами и спортивная зона.Детский сад и школа войдут в состав жилого квартала "Алхимово". По словам руководителя проекта "Алхимово" Кирилла Кондратенко, в новом квартале будет два детских сада, школа, магазины и предприятия сервиса на первых этажах жилых домов, а также многофункциональный торговый центр. Всего в комплексе будет создано около 900 новых рабочих мест.По условиям действующей с 2020 года программы МПТ, город снижает для застройщиков плату за переоформление земли под строительство жилых домов. Инвесторы, в свою очередь, обязуются вместе с жильем создавать места приложения труда: коммерческие, производственные или социальные объекты. Программа работает по схеме win-win: инвестор получает льготу, доходы от реализации жилья и от эксплуатации бизнес-объектов, а город - новые рабочие места, готовую инфраструктуру и частичное решает проблему маятниковой миграции, снижая нагрузку на общественный транспорт.
https://ria.ru/20221130/grayvoronovo-1835190560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В рамках столичной программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвестор построил первый детский сад, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В этом году мы подписали соглашение с застройщиком о строительстве детского сада и школы в поселении Рязановском в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Девелопер завершил возведение первого объекта и получил заключение о его соответствии требованиям. После выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию детский сад будет передан городу. Учреждение рассчитано на 275 воспитанников", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.
В сообщении уточняется, что для каждой детсадовской группы предусмотрены отдельные блоки, включающие игровую комнату, спальню, буфет и раздевалку. Также в здании есть помещения для занятий музыкой, физкультурой и медицинский кабинет. На территории детского садика оборудованы участки для прогулок с верандами и спортивная зона.
Детский сад и школа войдут в состав жилого квартала "Алхимово". По словам руководителя проекта "Алхимово" Кирилла Кондратенко, в новом квартале будет два детских сада, школа, магазины и предприятия сервиса на первых этажах жилых домов, а также многофункциональный торговый центр. Всего в комплексе будет создано около 900 новых рабочих мест.
По условиям действующей с 2020 года программы МПТ, город снижает для застройщиков плату за переоформление земли под строительство жилых домов. Инвесторы, в свою очередь, обязуются вместе с жильем создавать места приложения труда: коммерческие, производственные или социальные объекты. Программа работает по схеме win-win: инвестор получает льготу, доходы от реализации жилья и от эксплуатации бизнес-объектов, а город - новые рабочие места, готовую инфраструктуру и частичное решает проблему маятниковой миграции, снижая нагрузку на общественный транспорт.