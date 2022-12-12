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В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/deti-1838147435.html
В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки
В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки - РИА Новости, 12.12.2022
В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки
Около 3 тысяч детей жителей Вологодской области, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посетить новогодние торжества, сообщила... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:52
2022-12-12T17:52
специальная военная операция на украине
олег кувшинников
вологодская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Около 3 тысяч детей жителей Вологодской области, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посетить новогодние торжества, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в понедельник обсудил с региональным правительством план проведения новогодних мероприятий."По поручению главы региона особое внимание уделят детям вологжан – участников специальной военной операции. По предварительным данным, их количество составляет около 3 тысяч человек. Приглашения на новогодние елки и выдачу детям этой категории сладких подарков обеспечат во всех городских и муниципальных округах", - говорится в сообщении.Всего с декабря по январь в Вологодской области запланировано более 250 новогодних мероприятий, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Часть мероприятий будет организована в рамках событийного культурно-туристского проекта "Вологда – новогодняя столица Русского Севера", который реализуется в регионе с 2013 года.
https://ria.ru/20221210/elka-1837737068.html
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олег кувшинников, вологодская область
Специальная военная операция на Украине, Олег Кувшинников, Вологодская область
17:52 12.12.2022
 
В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки

Дети участников спецоперации из Вологодской области бесплатно посетят новогодние торжества

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкРебенок около новогодней елки
Ребенок около новогодней елки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ребенок около новогодней елки. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Около 3 тысяч детей жителей Вологодской области, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посетить новогодние торжества, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в понедельник обсудил с региональным правительством план проведения новогодних мероприятий.
"В начале декабря я поручил разработать пакет дополнительных мер государственной поддержки семей военнослужащих, в том числе организацию бесплатных посещений новогодних елок и получение подарков. План мероприятий сформирован, праздники пройдут на всех территориях. Нам необходимо правильно расставить акценты и никого не оставить без внимания", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
"По поручению главы региона особое внимание уделят детям вологжан – участников специальной военной операции. По предварительным данным, их количество составляет около 3 тысяч человек. Приглашения на новогодние елки и выдачу детям этой категории сладких подарков обеспечат во всех городских и муниципальных округах", - говорится в сообщении.
Всего с декабря по январь в Вологодской области запланировано более 250 новогодних мероприятий, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Часть мероприятий будет организована в рамках событийного культурно-туристского проекта "Вологда – новогодняя столица Русского Севера", который реализуется в регионе с 2013 года.
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