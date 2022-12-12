https://ria.ru/20221212/deti-1838147435.html

В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки

В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки - РИА Новости, 12.12.2022

В Вологодской области дети участников спецоперации посетят новогодние елки

Около 3 тысяч детей жителей Вологодской области, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посетить новогодние торжества, сообщила... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:52

2022-12-12T17:52

2022-12-12T17:52

специальная военная операция на украине

олег кувшинников

вологодская область

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Около 3 тысяч детей жителей Вологодской области, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно посетить новогодние торжества, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в понедельник обсудил с региональным правительством план проведения новогодних мероприятий."По поручению главы региона особое внимание уделят детям вологжан – участников специальной военной операции. По предварительным данным, их количество составляет около 3 тысяч человек. Приглашения на новогодние елки и выдачу детям этой категории сладких подарков обеспечат во всех городских и муниципальных округах", - говорится в сообщении.Всего с декабря по январь в Вологодской области запланировано более 250 новогодних мероприятий, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Часть мероприятий будет организована в рамках событийного культурно-туристского проекта "Вологда – новогодняя столица Русского Севера", который реализуется в регионе с 2013 года.

https://ria.ru/20221210/elka-1837737068.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег кувшинников, вологодская область