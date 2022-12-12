Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/deripaska-1838154675.html
Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани
Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани - РИА Новости, 12.12.2022
Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани, ранее отказавшему ему в аренде сельскохозяйственных земельных участков общей... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:11
2022-12-12T18:11
происшествия
олег дерипаска
краснодарский край
усть-лабинск
краснодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани, ранее отказавшему ему в аренде сельскохозяйственных земельных участков общей площадью более 285,6 тысячи квадратных метров на 49 лет, следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края."Индивидуальный предприниматель (глава КФХ) Дерипаска О.В., г. Усть-Лабинск (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края к департаменту имущественных отношений Краснодарского края, г. Краснодар (далее – заинтересованное лицо) с заявлением, в котором просит признать незаконным решение департамента имущественных отношений Краснодарского края об отказе в предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду на новый срок 49 лет", - говорится в определении о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству.Уточняется, что речь идет о четырех земельных участках в Усть-Лабинском районе общей площадью: 61 920, 51 934, 142 046 и 29 743 квадратных метров.Кроме того, в исковом заявлении требуется взыскать в пользу Дерипаски 300 рублей расходов по уплате государственной пошлины.Согласно определению, предварительное судебное заседание состоится 8 февраля 2023 года. "В случае признания дела подготовленным к судебному разбирательству, спор может быть рассмотрен по существу в судебном заседании", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html
https://ria.ru/20221118/usmanov-1832662603.html
краснодарский край
усть-лабинск
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99b5e5273c2c857de46a614951dc6423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, олег дерипаска, краснодарский край, усть-лабинск, краснодар, россия
Происшествия, Олег Дерипаска, Краснодарский край, Усть-Лабинск, Краснодар, Россия
18:11 12.12.2022
 
Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани

Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани за отказ в аренде земли

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани, ранее отказавшему ему в аренде сельскохозяйственных земельных участков общей площадью более 285,6 тысячи квадратных метров на 49 лет, следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края.
"Индивидуальный предприниматель (глава КФХ) Дерипаска О.В., г. Усть-Лабинск (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края к департаменту имущественных отношений Краснодарского края, г. Краснодар (далее – заинтересованное лицо) с заявлением, в котором просит признать незаконным решение департамента имущественных отношений Краснодарского края об отказе в предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду на новый срок 49 лет", - говорится в определении о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 20:49
Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ
Уточняется, что речь идет о четырех земельных участках в Усть-Лабинском районе общей площадью: 61 920, 51 934, 142 046 и 29 743 квадратных метров.
Кроме того, в исковом заявлении требуется взыскать в пользу Дерипаски 300 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Согласно определению, предварительное судебное заседание состоится 8 февраля 2023 года. "В случае признания дела подготовленным к судебному разбирательству, спор может быть рассмотрен по существу в судебном заседании", - говорится в тексте документа.
Бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 22:25
Дело Усманова вызвало разногласия между ФРГ и Узбекистаном, сообщили СМИ
 
ПроисшествияОлег ДерипаскаКраснодарский крайУсть-ЛабинскКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала