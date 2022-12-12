Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани
Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани за отказ в аренде земли
Олег Дерипаска. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани, ранее отказавшему ему в аренде сельскохозяйственных земельных участков общей площадью более 285,6 тысячи квадратных метров на 49 лет, следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края.
"Индивидуальный предприниматель (глава КФХ) Дерипаска О.В., г. Усть-Лабинск (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края к департаменту имущественных отношений Краснодарского края, г. Краснодар (далее – заинтересованное лицо) с заявлением, в котором просит признать незаконным решение департамента имущественных отношений Краснодарского края об отказе в предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду на новый срок 49 лет", - говорится в определении о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству.
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Уточняется, что речь идет о четырех земельных участках в Усть-Лабинском районе общей площадью: 61 920, 51 934, 142 046 и 29 743 квадратных метров.
Кроме того, в исковом заявлении требуется взыскать в пользу Дерипаски 300 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Согласно определению, предварительное судебное заседание состоится 8 февраля 2023 года. "В случае признания дела подготовленным к судебному разбирательству, спор может быть рассмотрен по существу в судебном заседании", - говорится в тексте документа.