https://ria.ru/20221212/debaltsevo-1837955551.html

Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево

Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево - РИА Новости, 12.12.2022

Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:49

2022-12-12T08:49

2022-12-12T08:56

специальная военная операция на украине

жкх

денис пушилин

в мире

дебальцево

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача."Назначить Желновача Сергея Викторовича главой администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР.В воскресенье Пушилин освободил главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича от занимаемой должности. В свою очередь мининформации ДНР сообщило, что Захаревича освободили от должности в связи с жалобами на работы по восстановлению жилья, функционирование общественного транспорта и коммунальной сферы.

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

дебальцево

донецкая народная республика

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жкх, денис пушилин, в мире, дебальцево, донецкая народная республика