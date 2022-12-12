https://ria.ru/20221212/debaltsevo-1837955551.html
Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево
Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево - РИА Новости, 12.12.2022
Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:49
2022-12-12T08:49
2022-12-12T08:56
специальная военная операция на украине
жкх
денис пушилин
в мире
дебальцево
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача."Назначить Желновача Сергея Викторовича главой администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР.В воскресенье Пушилин освободил главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича от занимаемой должности. В свою очередь мининформации ДНР сообщило, что Захаревича освободили от должности в связи с жалобами на работы по восстановлению жилья, функционирование общественного транспорта и коммунальной сферы.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
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жкх, денис пушилин, в мире, дебальцево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Денис Пушилин, В мире, Дебальцево, Донецкая Народная Республика
08:49 12.12.2022 (обновлено: 08:56 12.12.2022)
Пушилин назначил нового главу администрации Дебальцево
Пушилин назначил Желновача новым главой администрации Дебальцево