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В Англии несколько детей провалились под лед на озере, сообщают СМИ

В Англии несколько детей провалились под лед на озере, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.12.2022

В Англии несколько детей провалились под лед на озере, сообщают СМИ

Несколько детей провалились под лед на озере Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, поисково-спасательные работы продолжаются, передает телеканал... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:00

2022-12-12T11:00

2022-12-12T11:00

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Несколько детей провалились под лед на озере Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, поисково-спасательные работы продолжаются, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.В сообщении отмечается, инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным полиции, в воде могли находиться до шести детей, четверо из спасенных детей находятся в критическом состоянии."Когда пожарная служба прибыла на место происшествия, нам сообщили, что в воде находились до шести человек. Поэтому после спасения четырех детей мы продолжили поисково-спасательную операцию, чтобы выяснить, остались ли еще люди в воде", - приводит телеканал слова инспектора полиции графства Уэст-Мидлендс Ричарда Харриса.Однако, по его словам, шансы спасти оставшихся детей очень малы ввиду низких температур, возраста детей и времени суток, когда произошел инцидент. По информации пожарной службы, дети провалились под лед, когда игрались.На прошлой неделе в Великобританию пришла холодная погода, в некоторых ее частях выпал снег и установились морозы. Такая погода сохранится в ближайшие дни, ожидается, что температура может упасть до -10 градусов в некоторых регионах.

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/kazakhstan-1836219188.html

https://ria.ru/20221126/opolzen-1834441246.html

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в мире, англия, уэст-мидлендс, великобритания