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"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек - РИА Новости, 12.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221212/chayvdvoem-1837992668.html
"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек
"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек - РИА Новости, 12.12.2022
"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек
Музыканты Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустят в 2023 году совместный трек, при этом группа не планирует воссоединяться, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:25
2022-12-12T11:25
шоубиз
стас костюшкин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Музыканты Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустят в 2023 году совместный трек, при этом группа не планирует воссоединяться, сообщил РИА Новости директор Костюшкина Денис Комиссаров."У Дениса и у Стаса свои проекты, как были, так и есть. Они не воссоединяются, это будет совместный трек, коллаборация. В Новом году решили порадовать новым треком", – сообщил собеседник РИА Новости.В декабре Костюшкин выпустил трек "Вот-вот Новый год", в клипе которого также участвует Денис Клявер, добавил Комиссаров.Группа "Чай вдвоем" просуществовала с 1994 по 2012 год. Известность коллективу принесли хиты "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и многие другие.
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стас костюшкин, денис клявер
Шоубиз, Стас Костюшкин, Денис Клявер
11:25 12.12.2022
 
"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек

Директор Костюшкина опроверг воссоединение группы "Чай вдвоем"

© Фото : Пресс-служба телеканала ТВ ЦентрНовогодний выпуск программы «Добрый вечер, Москва!» на телеканале ТВ Центр
Новогодний выпуск программы «Добрый вечер, Москва!» на телеканале ТВ Центр - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Пресс-служба телеканала ТВ Центр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Музыканты Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустят в 2023 году совместный трек, при этом группа не планирует воссоединяться, сообщил РИА Новости директор Костюшкина Денис Комиссаров.
"У Дениса и у Стаса свои проекты, как были, так и есть. Они не воссоединяются, это будет совместный трек, коллаборация. В Новом году решили порадовать новым треком", – сообщил собеседник РИА Новости.
В декабре Костюшкин выпустил трек "Вот-вот Новый год", в клипе которого также участвует Денис Клявер, добавил Комиссаров.
Группа "Чай вдвоем" просуществовала с 1994 по 2012 год. Известность коллективу принесли хиты "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и многие другие.
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ШоубизСтас КостюшкинДенис Клявер
 
 
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