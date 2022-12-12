https://ria.ru/20221212/chayvdvoem-1837992668.html

"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек

"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек - РИА Новости, 12.12.2022

"Воссоединения не будет": экс-участники группы "Чай вдвоем" выпустят трек

Музыканты Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустят в 2023 году совместный трек, при этом группа не планирует воссоединяться, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:25

2022-12-12T11:25

2022-12-12T11:25

шоубиз

стас костюшкин

денис клявер

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Музыканты Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустят в 2023 году совместный трек, при этом группа не планирует воссоединяться, сообщил РИА Новости директор Костюшкина Денис Комиссаров."У Дениса и у Стаса свои проекты, как были, так и есть. Они не воссоединяются, это будет совместный трек, коллаборация. В Новом году решили порадовать новым треком", – сообщил собеседник РИА Новости.В декабре Костюшкин выпустил трек "Вот-вот Новый год", в клипе которого также участвует Денис Клявер, добавил Комиссаров.Группа "Чай вдвоем" просуществовала с 1994 по 2012 год. Известность коллективу принесли хиты "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и многие другие.

https://ria.ru/20220914/plagiat-1816730279.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стас костюшкин, денис клявер