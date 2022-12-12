https://ria.ru/20221212/byudzhet-1838110977.html

Профицит бюджета в январе-ноябре вырос до 557 миллиардов рублей

Профицит бюджета в январе-ноябре вырос до 557 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.12.2022

Профицит бюджета в январе-ноябре вырос до 557 миллиардов рублей

Профицит федерального бюджета в январе-ноябре 2022 года увеличился до 557,02 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 128,4 миллиарда рублей за... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:11

2022-12-12T16:11

2022-12-12T17:32

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Профицит федерального бюджета в январе-ноябре 2022 года увеличился до 557,02 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 128,4 миллиарда рублей за январь-октябрь текущего года, сообщило министерство на своем сайте.Объем поступивших доходов за 11 месяцев достиг 24,780 триллиона рублей, или 99% к общему объему, утвержденному законом о федеральном бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые прибыли составили 10,655 триллиона рублей, на 11,7% превысив годовой план, а не связанные с "черным золотом" — 14,125 триллиона рублей, составив 91,3% от плана на 2022 год.Из бюджета потратили 24,223 триллиона рублей, что составило 102,2% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 83,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.ФНС за одиннадцать месяцев перечислила в бюджет 17,28 триллиона рублей, превысив годовой план на 3%, Федеральная таможенная служба — 5,627 триллиона рублей (90,4% к прогнозу). Другие федеральные органы за этот период отправили в казну 1,871 триллиона рублей, или 93,1% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.Выше годового прогноза оказались налоги, связанные с внутренним производством: 6,66 триллиона рублей, что на 5,5% больше прогнозируемой величины. Поступления НДС превысили годовой план на 6,3%, составив 5,6 триллиона рублей, по федеральной части налога на прибыль — на 7,2% (1,551 триллиона рублей).В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Между тем, как говорил глава Минфина Антон Силуанов, на практике прогнозируется дефицит бюджета по итогам 2022 года около 2% ВВП. Он объяснил, что в конце года ожидаются значительные бюджетные расходы — более 5,5 триллиона рублей за месяц.

https://ria.ru/20221207/neft-1837057714.html

https://ria.ru/20221209/potolok-1837541906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет