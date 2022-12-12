https://ria.ru/20221212/but-1838166076.html
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США - РИА Новости, 12.12.2022
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США
Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:48
2022-12-12T18:48
2022-12-12T18:48
виктор бут
мария захарова
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца - это цепь подставных действий американских спецслужб... Виктор Бут по-большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан", - сказала она в интервью каналу "Эмпатия Манучи".Захарова добавила, что "Бут стал символом в США, доказывающий с их точки зрения, что Россия - это империя зла", и придумали ему "демонизирующую биографию"."Они придумали ему все: придумали за него чуть ли не слоган по жизни "Торговец смертью", сняли про него фильм, демонизируя его для того, чтобы это стало доказательством, элементом "мягкой" или "умной" силы, они считают это "умной" силой - заниматься такими подставами, а потом художественным воплощением образов", - подчеркнула дипломат.
https://ria.ru/20221211/but-1837919849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, мария захарова, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Виктор Бут, Мария Захарова, Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка, который чинят США в адрес России
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении граждан России, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца - это цепь подставных действий американских спецслужб... Виктор Бут по-большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан", - сказала она в интервью каналу "Эмпатия Манучи".
Захарова добавила, что "Бут стал символом в США, доказывающий с их точки зрения, что Россия - это империя зла", и придумали ему "демонизирующую биографию".
"Они придумали ему все: придумали за него чуть ли не слоган по жизни "Торговец смертью", сняли про него фильм, демонизируя его для того, чтобы это стало доказательством, элементом "мягкой" или "умной" силы, они считают это "умной" силой - заниматься такими подставами, а потом художественным воплощением образов", - подчеркнула дипломат.