https://ria.ru/20221212/but-1838166076.html

Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США

Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США - РИА Новости, 12.12.2022

Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США

Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:48

2022-12-12T18:48

2022-12-12T18:48

виктор бут

мария захарова

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838114157_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_0c0933786cfc888e7f106823036b2570.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца - это цепь подставных действий американских спецслужб... Виктор Бут по-большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан", - сказала она в интервью каналу "Эмпатия Манучи".Захарова добавила, что "Бут стал символом в США, доказывающий с их точки зрения, что Россия - это империя зла", и придумали ему "демонизирующую биографию"."Они придумали ему все: придумали за него чуть ли не слоган по жизни "Торговец смертью", сняли про него фильм, демонизируя его для того, чтобы это стало доказательством, элементом "мягкой" или "умной" силы, они считают это "умной" силой - заниматься такими подставами, а потом художественным воплощением образов", - подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20221211/but-1837919849.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, мария захарова, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)