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В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР
В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР
Вступление Виктора Бута в партию ЛДПР — его личный выбор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:52
политика
виктор бут
лдпр
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вступление Виктора Бута в партию ЛДПР — его личный выбор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партийный билет либерал-демократов. Отвечая на вопросы журналистов, свои симпатии к ЛДПР Бут объяснил тем, что это державная партия, которая близка к народу.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виктор бут, лдпр, дмитрий песков, россия
Политика, Виктор Бут, ЛДПР, Дмитрий Песков, Россия
14:20 12.12.2022 (обновлено: 14:52 12.12.2022)
В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР
Пресс-секретарь Путина Песков назвал решение Бута вступить в ЛДПР его личным выбором
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вступление Виктора Бута в партию ЛДПР — его личный выбор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партийный билет либерал-демократов. Отвечая на вопросы журналистов, свои симпатии к ЛДПР Бут объяснил тем, что это державная партия, которая близка к народу.
"В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть если он такие для себя видит партийные перспективы, ...это в данном случае его личное дело", - сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле оценивают политические перспективы Бута.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.