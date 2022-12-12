https://ria.ru/20221212/but-1838064620.html

В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР

В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР - РИА Новости, 12.12.2022

В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР

Вступление Виктора Бута в партию ЛДПР — его личный выбор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:52

политика

виктор бут

лдпр

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вступление Виктора Бута в партию ЛДПР — его личный выбор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партийный билет либерал-демократов. Отвечая на вопросы журналистов, свои симпатии к ЛДПР Бут объяснил тем, что это державная партия, которая близка к народу.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221208/delo-1837311186.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, виктор бут, лдпр, дмитрий песков, россия