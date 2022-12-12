https://ria.ru/20221212/but-1838030033.html

Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы

Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы - РИА Новости, 12.12.2022

Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы

Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:57

2022-12-12T12:57

2022-12-12T13:39

лдпр

виктор бут

политика

дом союзов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партийный билет либерал-демократов на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходил слет, приуроченный к 33-летию партии."Пока не собираюсь", - ответил Бут на вопрос журналистов, пойдет ли он на выборы.Свои симпатии к ЛДПР он объяснил тем, что это державная партия, которая близка к народу.

https://ria.ru/20221210/zapad-1837756327.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лдпр, виктор бут, политика, дом союзов, леонид слуцкий (политик)