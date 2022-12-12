https://ria.ru/20221212/but-1838030033.html
Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы
Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы - РИА Новости, 12.12.2022
Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы
Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:57
2022-12-12T12:57
2022-12-12T13:39
лдпр
виктор бут
политика
дом союзов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партийный билет либерал-демократов на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходил слет, приуроченный к 33-летию партии."Пока не собираюсь", - ответил Бут на вопрос журналистов, пойдет ли он на выборы.Свои симпатии к ЛДПР он объяснил тем, что это державная партия, которая близка к народу.
https://ria.ru/20221210/zapad-1837756327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, виктор бут, политика, дом союзов, леонид слуцкий (политик)
ЛДПР, Виктор Бут, Политика, Дом союзов, Леонид Слуцкий (политик)
12:57 12.12.2022 (обновлено: 13:39 12.12.2022)
Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы
Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы