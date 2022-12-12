https://ria.ru/20221212/bulyuk-1838186777.html
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 12.12.2022
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение
На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:17
2022-12-12T20:17
2022-12-12T21:10
херсонская область
специальная военная операция на украине
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона.При этом из-за взрыва погиб мирный житель.Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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херсонская область , россия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Россия
20:17 12.12.2022 (обновлено: 21:10 12.12.2022)
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение
Минздрав Херсонской области: первый вице-губернатор Булюк ранен при попытке покушения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"Теракт совершен в городе Скадовске путем подрыва автомобиля. Первый заместитель главы администрации Виталий Булюк получил легкие ранения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе.
При этом из-за взрыва погиб мирный житель.
Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.