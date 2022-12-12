https://ria.ru/20221212/bulyuk-1838186777.html

На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение

На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 12.12.2022

На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение

На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:17

2022-12-12T20:17

2022-12-12T21:10

херсонская область

специальная военная операция на украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона.При этом из-за взрыва погиб мирный житель.Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html

херсонская область

россия

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2022

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херсонская область , россия