Рейтинг@Mail.ru
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/bulyuk-1838186777.html
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 12.12.2022
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение
На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:17
2022-12-12T21:10
херсонская область
специальная военная операция на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838188737_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_e317f4b7b03ca6b8d2405d582bdd18fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона.При этом из-за взрыва погиб мирный житель.Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838188737_130:0:914:588_1920x0_80_0_0_503cf0fbe3ffa791e875b71d9477edf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Россия
20:17 12.12.2022 (обновлено: 21:10 12.12.2022)
 
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение

Минздрав Херсонской области: первый вице-губернатор Булюк ранен при попытке покушения

© Фото : официальный сайт Администрации Херсонской областиПервый замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюк
Первый замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : официальный сайт Администрации Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершили покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона.

"Теракт совершен в городе Скадовске путем подрыва автомобиля. Первый заместитель главы администрации Виталий Булюк получил легкие ранения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе.

При этом из-за взрыва погиб мирный житель.
Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:28В мире
На Украине пригрозили России терактами и диверсиями
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала