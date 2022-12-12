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Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия - РИА Новости, 12.12.2022
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Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия
Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия - РИА Новости, 12.12.2022
Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия в республике. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:46
2022-12-12T13:26
в мире
белоруссия
mcdonald's corporation
александр лукашенко
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия в республике."Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность", - цитирует Sputnik Беларусь слова белорусского лидера, адресованные чиновникам на кадровом совещании в понедельник.Лукашенко напомнил пример McDonald's, недавно официально прекратившего работу в Белоруссии, подчеркнув, что сеть работает как работала, производит нормальную продукцию. "Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы", - сказал глава белорусского государства.Белорусский лидер при этом рассказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным не удерживать иностранные компании, решившие покинуть рынки их стран. "Ушли - уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся", - заверил президент Белоруссии."Уже в России запустили производство нам знакомых "Москвичей", "Жигулей" (ныне Lada)... Они будут на более высоком уровне. Мы "Джили" производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон "Аурус" они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже "Мерседеса", - уверен Лукашенко.
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в мире, белоруссия, mcdonald's corporation, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, McDonald's Corporation, Александр Лукашенко
12:46 12.12.2022 (обновлено: 13:26 12.12.2022)
 
Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия

Президент Лукашенко призвал помахать рукой инвесторам, бросившим предприятия в Белоруссии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия в республике.
"Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность", - цитирует Sputnik Беларусь слова белорусского лидера, адресованные чиновникам на кадровом совещании в понедельник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:16
Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы
Лукашенко напомнил пример McDonald's, недавно официально прекратившего работу в Белоруссии, подчеркнув, что сеть работает как работала, производит нормальную продукцию. "Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы", - сказал глава белорусского государства.
"Точно так и здесь. Все ж осталось. Они ж с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить", - добавил Лукашенко.
Белорусский лидер при этом рассказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным не удерживать иностранные компании, решившие покинуть рынки их стран. "Ушли - уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся", - заверил президент Белоруссии.
"Уже в России запустили производство нам знакомых "Москвичей", "Жигулей" (ныне Lada)... Они будут на более высоком уровне. Мы "Джили" производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон "Аурус" они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже "Мерседеса", - уверен Лукашенко.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В миреБелоруссияMcDonald's CorporationАлександр Лукашенко
 
 
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