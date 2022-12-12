https://ria.ru/20221212/bulorussiya-1838024529.html

Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия

Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия - РИА Новости, 12.12.2022

Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия в республике. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:46

2022-12-12T12:46

2022-12-12T13:26

в мире

белоруссия

mcdonald's corporation

александр лукашенко

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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия в республике."Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность", - цитирует Sputnik Беларусь слова белорусского лидера, адресованные чиновникам на кадровом совещании в понедельник.Лукашенко напомнил пример McDonald's, недавно официально прекратившего работу в Белоруссии, подчеркнув, что сеть работает как работала, производит нормальную продукцию. "Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы", - сказал глава белорусского государства.Белорусский лидер при этом рассказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным не удерживать иностранные компании, решившие покинуть рынки их стран. "Ушли - уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся", - заверил президент Белоруссии."Уже в России запустили производство нам знакомых "Москвичей", "Жигулей" (ныне Lada)... Они будут на более высоком уровне. Мы "Джили" производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон "Аурус" они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже "Мерседеса", - уверен Лукашенко.

https://ria.ru/20221111/investory-1830928057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, mcdonald's corporation, александр лукашенко