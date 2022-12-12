https://ria.ru/20221212/boyko-1837956042.html
Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины
Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины - РИА Новости, 12.12.2022
Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины
Владимир Зеленский в ответе на петицию о лишении депутата Верховной рады, лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:54
2022-12-12T08:54
2022-12-12T13:56
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
владимир зеленский
юрий бойко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответе на петицию о лишении депутата Верховной рады, лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко звания Героя Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против Бойко.Петиция с призывом лишить Бойко звания была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 12 сентября и набрала более 26 тысяч голосов.Зеленский пояснил, что есть два основания для лишения звания Героя Украины. Это может сделать президент страны в случае, если награжденный приговорен за тяжкое преступление. Во втором случае это возможно при введении персональных санкций.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".
https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, юрий бойко, денис шмыгаль
В мире, Украина, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Денис Шмыгаль
08:54 12.12.2022 (обновлено: 13:56 12.12.2022)
Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины
Зеленский поручил найти основания для лишения депутата Бойко звания Героя Украины
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответе на петицию о лишении депутата Верховной рады, лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко звания Героя Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против Бойко.
Петиция с призывом лишить Бойко звания была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 12 сентября и набрала более 26 тысяч голосов.
"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить затронутый в петиции вопрос, проанализировать наличие оснований для применения персональных ограничительных мер относительно Юрия Бойко и проинформировать о результатах", — говорится в тексте ответа на сайте офиса Зеленского.
Зеленский пояснил, что есть два основания для лишения звания Героя Украины. Это может сделать президент страны в случае, если награжденный приговорен за тяжкое преступление. Во втором случае это возможно при введении персональных санкций.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".