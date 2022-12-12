https://ria.ru/20221212/boyko-1837956042.html

Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины - РИА Новости, 12.12.2022

Зеленский отреагировал на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Владимир Зеленский в ответе на петицию о лишении депутата Верховной рады, лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:54

2022-12-12T08:54

2022-12-12T13:56

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответе на петицию о лишении депутата Верховной рады, лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко звания Героя Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против Бойко.Петиция с призывом лишить Бойко звания была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 12 сентября и набрала более 26 тысяч голосов.Зеленский пояснил, что есть два основания для лишения звания Героя Украины. Это может сделать президент страны в случае, если награжденный приговорен за тяжкое преступление. Во втором случае это возможно при введении персональных санкций.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, юрий бойко, денис шмыгаль