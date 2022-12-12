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Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/borrel-1838026415.html
Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной
Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной - РИА Новости, 12.12.2022
Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины",... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:52
2022-12-12T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
иран
евросоюз
санкции в отношении россии
мария захарова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины", отметив, что "такие люди руководят" ЕС.Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". При этом он, оговорившись, не поправил себя. Позднее пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление.Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на оговорку Борреля.Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.
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в мире, россия, украина, иран, евросоюз, санкции в отношении россии, мария захарова, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Иран, Евросоюз, Санкции в отношении России, Мария Захарова, Жозеп Боррель
12:52 12.12.2022 (обновлено: 13:03 12.12.2022)
 
Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной

Захарова после слов Борреля о санкциях за поддержку Украины сказала, что дальше будет хуже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины", отметив, что "такие люди руководят" ЕС.
Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". При этом он, оговорившись, не поправил себя. Позднее пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на оговорку Борреля.
"Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".
Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИранЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваЖозеп Боррель
 
 
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