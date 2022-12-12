12:52 12.12.2022 (обновлено: 13:03 12.12.2022)
Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной
Захарова после слов Борреля о санкциях за поддержку Украины сказала, что дальше будет хуже
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины", отметив, что "такие люди руководят" ЕС.
Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". При этом он, оговорившись, не поправил себя. Позднее пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на оговорку Борреля.
"Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".
Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.
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