https://ria.ru/20221212/borrel-1838026415.html

Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной

Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной - РИА Новости, 12.12.2022

Захарова отреагировала на слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины",... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:52

2022-12-12T12:52

2022-12-12T13:03

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мария захарова

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины", отметив, что "такие люди руководят" ЕС.Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". При этом он, оговорившись, не поправил себя. Позднее пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление.Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на оговорку Борреля.Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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