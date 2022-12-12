Рейтинг@Mail.ru
Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины" - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/borrel-1838026263.html
Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины"
Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины" - РИА Новости, 12.12.2022
Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины"
Пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в транскрипции его заявления скорректировала слова о санкциях против Ирана "за поддержку Украины". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:52
2022-12-12T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
россия
иран
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в транскрипции его заявления скорректировала слова о санкциях против Ирана "за поддержку Украины".Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". Пресс-служба Борреля это некорректное высказывание главы евродипломатии передала с собственными пояснениями в скобках в следующей редакции: "Я говорил... о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки (агрессии России против) Украины". При этом сам Боррель, оговорившись о санкциях "за поддержку Украины", не поправился.Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221122/bpla-1833267288.html
https://ria.ru/20221212/iran-1838016091.html
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8ad9e60aee714a33c2655c0ea3856be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, россия, иран, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Иран, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:52 12.12.2022
 
Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины"

Пресс-служба Борреля исправила его оговорку о санкциях против Ирана "за поддержку Украины"

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в транскрипции его заявления скорректировала слова о санкциях против Ирана "за поддержку Украины".
Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". Пресс-служба Борреля это некорректное высказывание главы евродипломатии передала с собственными пояснениями в скобках в следующей редакции: "Я говорил... о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки (агрессии России против) Украины". При этом сам Боррель, оговорившись о санкциях "за поддержку Украины", не поправился.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:25
Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме БПЛА
Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".
Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 Соколиная охота в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:24
МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖозеп БоррельРоссияИранУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала