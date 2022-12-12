https://ria.ru/20221212/borrel-1838026263.html

Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины"

Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины" - РИА Новости, 12.12.2022

Пресс-служба Борреля исправила его слова о санкциях "за поддержку Украины"

Пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в транскрипции его заявления скорректировала слова о санкциях против Ирана "за поддержку Украины". РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:52

2022-12-12T12:52

2022-12-12T12:52

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в транскрипции его заявления скорректировала слова о санкциях против Ирана "за поддержку Украины".Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". Пресс-служба Борреля это некорректное высказывание главы евродипломатии передала с собственными пояснениями в скобках в следующей редакции: "Я говорил... о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки (агрессии России против) Украины". При этом сам Боррель, оговорившись о санкциях "за поддержку Украины", не поправился.Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна", и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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Кирилл Волков

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