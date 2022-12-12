https://ria.ru/20221212/borrel-1837995409.html
Боррель перепутал Россию с Украиной
Боррель перепутал Россию с Украиной - РИА Новости, 12.12.2022
Боррель перепутал Россию с Украиной
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:31
2022-12-12T11:31
2022-12-12T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
санкции
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иран
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины"."В пятницу вечером у меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана. Я говорил о смертной казни, выразил озабоченность в связи с этим вопросом, осуждение со стороны ЕС. Также говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине", - сообщил Боррель журналистам.По его словам, Иран настаивает на том, что не поставлял иранские дроны России после начала конфликта и что "не планирует поставлять России ракеты". Боррель отметил, что новый пакет санкций против Ирана будет "очень, очень жесткий".Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, санкции, санкции в отношении россии, иран, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Иран, Россия, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель
11:31 12.12.2022 (обновлено: 11:44 12.12.2022)
Боррель перепутал Россию с Украиной
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о намерении ввести очень жесткие санкции против Ирана
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины".
"В пятницу вечером у меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана. Я говорил о смертной казни, выразил озабоченность в связи с этим вопросом, осуждение со стороны ЕС. Также говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине", - сообщил Боррель журналистам.
По его словам, Иран настаивает на том, что не поставлял иранские дроны России после начала конфликта и что "не планирует поставлять России ракеты". Боррель отметил, что новый пакет санкций против Ирана будет "очень, очень жесткий".
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.