https://ria.ru/20221212/bespilotnik-1838070552.html
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 12.12.2022
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников
Российские военные за сутки уничтожили 6 украинских беспилотников, перехватили 2 украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 2 реактивных снаряда системы... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:33
2022-12-12T14:33
2022-12-12T14:33
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили 6 украинских беспилотников, перехватили 2 украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило министерство обороны РФ."За сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасное Луганской Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецк. Также перехвачены две украинские баллистические ракеты "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221212/ukraina-1838036505.html
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в мире, харьковская область, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецк, Россия
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников