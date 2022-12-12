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Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/bayden-1838192516.html
Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину
Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину - РИА Новости, 12.12.2022
Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину
Президент США Джо Байден заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину, вместо этого ограничится материальной поддержкой РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:10
2022-12-12T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
сергей рябков
россия
nbc
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину, вместо этого ограничится материальной поддержкойРанее телеканала NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, сша, украина, джо байден, сергей рябков, россия, nbc, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Сергей Рябков, Россия, NBC, НАТО, ООН
21:10 12.12.2022 (обновлено: 21:19 12.12.2022)
 
Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину

Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину, лишь материальную поддержку

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину, вместо этого ограничится материальной поддержкой
"Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем (военное) снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов", - сказал Байден журналистам на фоне публикаций о планах Вашингтона нарастить численное присутствие американских вооруженных сил в стране.
Ранее телеканала NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 21:06Специальная военная операция на Украине
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденСергей РябковРоссияNBCНАТОООН
 
 
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