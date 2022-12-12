https://ria.ru/20221212/bayden-1838192516.html

Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину

Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину - РИА Новости, 12.12.2022

Байден утверждает, что США не отправляют военнослужащих на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину, вместо этого ограничится материальной поддержкой РИА Новости, 12.12.2022

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специальная военная операция на украине

в мире

сша

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сергей рябков

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nbc

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину, вместо этого ограничится материальной поддержкойРанее телеканала NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221212/voennye-1838192068.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, джо байден, сергей рябков, россия, nbc, нато, оон