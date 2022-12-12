https://ria.ru/20221212/banknoty-1837960260.html
Глава Гознака рассказал, когда могут появиться пятирублевые банкноты
Глава Гознака рассказал, когда могут появиться пятирублевые банкноты - РИА Новости, 12.12.2022
Глава Гознака рассказал, когда могут появиться пятирублевые банкноты
В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей, рассказал в интервью "Известиям" генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:17
2022-12-12T09:17
2022-12-12T15:09
экономика
аркадий трачук
гознак
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей, рассказал в интервью "Известиям" генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. "Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме", — сказал он. По словам собеседника издания, сложнее всего Гознаку было с возобновлением выпуска пятирублевки, потому что ее печатали лишь раз: в 1997 году. "Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие", — заключил Трачук. К 2025 году Центробанк планирует модернизировать все банкноты образца 1997 года. В этом году уже представили новую купюру номиналом сто рублей: на ее лицевой стороне изображена панорама Москвы, а на обратной — скульптура советского солдата из одноименного мемориального комплекса во Ржеве. Обновленные тысячные и пятитысячные банкноты выпустят в 2023 году, пятисотрублевую — в 2024-м, десяти- и пятидесятирублевки — в 2025-м.
https://ria.ru/20220705/monety-1800246061.html
https://ria.ru/20220705/svoystva-1800244576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аркадий трачук, гознак, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Аркадий Трачук, Гознак, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
09:17 12.12.2022 (обновлено: 15:09 12.12.2022)
Глава Гознака рассказал, когда могут появиться пятирублевые банкноты
Глава Гознака Трачук анонсировал возможное возвращение пятирублевых банкнот в 2023 году
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей, рассказал в интервью "Известиям"
генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.
"Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме", — сказал он.
По словам собеседника издания, сложнее всего Гознаку было с возобновлением выпуска пятирублевки, потому что ее печатали лишь раз: в 1997 году.
"Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие", — заключил Трачук.
К 2025 году Центробанк планирует модернизировать все банкноты образца 1997 года. В этом году уже представили новую купюру номиналом сто рублей: на ее лицевой стороне изображена панорама Москвы, а на обратной — скульптура советского солдата из одноименного мемориального комплекса во Ржеве. Обновленные тысячные и пятитысячные банкноты выпустят в 2023 году, пятисотрублевую — в 2024-м, десяти- и пятидесятирублевки — в 2025-м.