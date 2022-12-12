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Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе

Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022

Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе

Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара на территории торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по области. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:52

2022-12-12T10:52

2022-12-12T13:07

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара на территории торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по области.Как отмечали в подмосковном главке МЧС РФ, загорелись стройматериалы на открытой площадке у ТЦ, затем огонь перекинулся на здание. Площадь пожара быстро выросла в 50 раз, с 200 квадратных метров до 10 тысяч."По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

балашиха

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар в торговом центре Балашихи В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2022-12-12T10:52 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)