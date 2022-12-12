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Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022
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Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе
Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара на территории торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по области. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:52
2022-12-12T13:07
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара на территории торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по области.Как отмечали в подмосковном главке МЧС РФ, загорелись стройматериалы на открытой площадке у ТЦ, затем огонь перекинулся на здание. Площадь пожара быстро выросла в 50 раз, с 200 квадратных метров до 10 тысяч."По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Крупный пожар в торговом центре Балашихи
В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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РИА Новости
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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
10:52 12.12.2022 (обновлено: 13:07 12.12.2022)
 
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Балашихе

СК возбудил уголовное дело из-за крупного пожара на территории ТЦ "СтройТракт" в Балашихе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара на территории торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по области.
Как отмечали в подмосковном главке МЧС РФ, загорелись стройматериалы на открытой площадке у ТЦ, затем огонь перекинулся на здание. Площадь пожара быстро выросла в 50 раз, с 200 квадратных метров до 10 тысяч.
"По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.

Пожар в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
1 из 8

Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / МЧС РФ

Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке.

Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
2 из 8

Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке.

© РИА Новости / МЧС РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
3 из 8

Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
4 из 8

Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
5 из 8

При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
6 из 8

В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
7 из 8

Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
8 из 8

Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке.

© РИА Новости / МЧС РФ
3 из 8

Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8

В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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