Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе
Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.
Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.
Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке.
Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.
Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.
Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров.
При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.
При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.
В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.
В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.
Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.
Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.
Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.
Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.