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Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе - РИА Новости, 13.12.2022
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Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе - РИА Новости, 13.12.2022
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе
В Балашихе загорелось здание торгового центра "Стройтракт". Кадры пожара — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.12.2022
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фото
происшествия
балашиха
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В Балашихе загорелось здание торгового центра "Стройтракт". Кадры пожара — в фотоленте Ria.ru.
балашиха
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фото, фото, происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), всероссийский союз страховщиков
Фото, Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Всероссийский союз страховщиков
12:54 12.12.2022 (обновлено: 00:01 13.12.2022)
 

Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Читать ria.ru в
В Балашихе загорелось здание торгового центра "Стройтракт". Кадры пожара — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.

Пожар в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
1 из 8

Пожар в ТЦ "Стройтракт" начался утром 12 декабря.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / МЧС РФ

Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке.

Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
2 из 8

Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке.

© РИА Новости / МЧС РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
3 из 8

Затем огонь перекинулся на здание торгового центра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
4 из 8

Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
5 из 8

При ЧП пострадал один человек. Им оказался охранник, пытавшийся тушить пламя до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
6 из 8

В борьбе с огнем участвовали более ста человек и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
7 из 8

Управление СК по Московской области начало расследование причин ЧП. Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе
8 из 8

Ущерб от пожара может составить до десяти миллиардов рублей, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ФотоПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Всероссийский союз страховщиков
 
 
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