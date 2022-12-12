https://ria.ru/20221212/balashikha-1837966255.html
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт" - РИА Новости, 12.12.2022
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:58
2022-12-12T09:58
2022-12-12T13:08
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха."Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, пострадал один сотрудник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
балашиха
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крупный пожар в торговом центре Балашихи
В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-12-12T09:58
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, видео
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
2022-12-12T09:58
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PT0M29S
09:58 12.12.2022 (обновлено: 13:08 12.12.2022)
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
Администрация Балашихи сообщила об эвакуации всех сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
"Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, пострадал один сотрудник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.