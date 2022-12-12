https://ria.ru/20221212/balashikha-1837966255.html

В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"

В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт" - РИА Новости, 12.12.2022

В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"

Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:58

2022-12-12T09:58

2022-12-12T13:08

происшествия

балашиха

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха."Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, пострадал один сотрудник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

балашиха

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Крупный пожар в торговом центре Балашихи В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2022-12-12T09:58 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, балашиха, видео