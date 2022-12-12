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В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт" - РИА Новости, 12.12.2022
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В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт" - РИА Новости, 12.12.2022
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха. РИА Новости, 12.12.2022
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происшествия
балашиха
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха."Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, пострадал один сотрудник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
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Крупный пожар в торговом центре Балашихи
В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, балашиха, видео
Происшествия, Балашиха
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
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09:58 12.12.2022 (обновлено: 13:08 12.12.2022)
 
В Балашихе эвакуировали сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"

Администрация Балашихи сообщила об эвакуации всех сотрудников горящего ТЦ "СтройТракт"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТушение пожара в торговом центре "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе
Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Тушение пожара в торговом центре "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦ "СтройТракт" были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
"Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, пострадал один сотрудник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
 
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