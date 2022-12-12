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За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов - РИА Новости, 12.12.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20221212/avtobusy-1837983199.html
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов - РИА Новости, 12.12.2022
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов
За пять лет в Ивановской области обновили около 150 единиц школьного транспорта, которым ежедневно пользуются четыре тысячи учеников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:58
2022-12-12T10:58
ивановская область
станислав воскресенский
глонасс (система навигации)
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ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. За пять лет в Ивановской области обновили около 150 единиц школьного транспорта, которым ежедневно пользуются четыре тысячи учеников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В этом году в регион поступил 41 новый автобус. Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием – есть тахографы и система навигации "ГЛОНАСС", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в этом году новый транспорт получили школы 22 муниципальных образований региона, а также четыре государственных образовательных учреждения. В федеральную поставку вошли 14 автобусов ГАЗ вместимостью до 12 и до 20 человек, автобус УАЗ вместимостью до 20 человек и 26 автобусов ПАЗ большой вместимости. "У нас очередная поставка школьных автобусов. Всего с 2017 года мы получили около 150 автобусов. С учетом последней поставки в Ивановской области больше нет автобусов с истекшим сроком годности. Это важная веха, будем добиваться, чтобы так было и дальше", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского. В ведомстве также отметили, что также будут открыты семь новых школьных маршрутов, что позволит сократить протяженность ряда действующих маршрутов, снизить количество выполняемых автобусами рейсов, а для учеников - уменьшить время в пути до школы.
https://ria.ru/20221208/ivanovo-1837313870.html
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станислав воскресенский, глонасс (система навигации)
Ивановская область, Станислав Воскресенский, ГЛОНАСС (система навигации)
10:58 12.12.2022
 

За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов

© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковЗа пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. За пять лет в Ивановской области обновили около 150 единиц школьного транспорта, которым ежедневно пользуются четыре тысячи учеников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В этом году в регион поступил 41 новый автобус. Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием – есть тахографы и система навигации "ГЛОНАСС", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в этом году новый транспорт получили школы 22 муниципальных образований региона, а также четыре государственных образовательных учреждения. В федеральную поставку вошли 14 автобусов ГАЗ вместимостью до 12 и до 20 человек, автобус УАЗ вместимостью до 20 человек и 26 автобусов ПАЗ большой вместимости.
"У нас очередная поставка школьных автобусов. Всего с 2017 года мы получили около 150 автобусов. С учетом последней поставки в Ивановской области больше нет автобусов с истекшим сроком годности. Это важная веха, будем добиваться, чтобы так было и дальше", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского.
В ведомстве также отметили, что также будут открыты семь новых школьных маршрутов, что позволит сократить протяженность ряда действующих маршрутов, снизить количество выполняемых автобусами рейсов, а для учеников - уменьшить время в пути до школы.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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