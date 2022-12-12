https://ria.ru/20221212/avtobusy-1837983199.html

За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов

За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов - РИА Новости, 12.12.2022

За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов

За пять лет в Ивановской области обновили около 150 единиц школьного транспорта, которым ежедневно пользуются четыре тысячи учеников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:58

2022-12-12T10:58

2022-12-12T10:58

ивановская область

станислав воскресенский

глонасс (система навигации)

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ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. За пять лет в Ивановской области обновили около 150 единиц школьного транспорта, которым ежедневно пользуются четыре тысячи учеников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В этом году в регион поступил 41 новый автобус. Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием – есть тахографы и система навигации "ГЛОНАСС", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в этом году новый транспорт получили школы 22 муниципальных образований региона, а также четыре государственных образовательных учреждения. В федеральную поставку вошли 14 автобусов ГАЗ вместимостью до 12 и до 20 человек, автобус УАЗ вместимостью до 20 человек и 26 автобусов ПАЗ большой вместимости. "У нас очередная поставка школьных автобусов. Всего с 2017 года мы получили около 150 автобусов. С учетом последней поставки в Ивановской области больше нет автобусов с истекшим сроком годности. Это важная веха, будем добиваться, чтобы так было и дальше", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского. В ведомстве также отметили, что также будут открыты семь новых школьных маршрутов, что позволит сократить протяженность ряда действующих маршрутов, снизить количество выполняемых автобусами рейсов, а для учеников - уменьшить время в пути до школы.

https://ria.ru/20221208/ivanovo-1837313870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, глонасс (система навигации)