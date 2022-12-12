https://ria.ru/20221212/avtobus-1838204580.html
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2022
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие
Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:12
2022-12-12T23:12
2022-12-12T23:12
происшествия
пермский край
пермь
александровск
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ПЕРМЬ, 12 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин.Он также опубликовал фото, на котором виден перевернутый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет. Родыгин уточнил, что на трассе наблюдаются очень сложные условия.В соцсетях указывается, что в ДТП пострадали два человека, им была оказана помощь.Снегопады начались в Пермском крае в пятницу, по прогнозам синоптиков, в Перми за короткий период может выпасть 40 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь, александровск
Происшествия, Пермский край, Пермь, Александровск
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие
В Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие