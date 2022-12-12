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В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2022
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В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2022
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие
Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:12
2022-12-12T23:12
происшествия
пермский край
пермь
александровск
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ПЕРМЬ, 12 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин.Он также опубликовал фото, на котором виден перевернутый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет. Родыгин уточнил, что на трассе наблюдаются очень сложные условия.В соцсетях указывается, что в ДТП пострадали два человека, им была оказана помощь.Снегопады начались в Пермском крае в пятницу, по прогнозам синоптиков, в Перми за короткий период может выпасть 40 миллиметров осадков.
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происшествия, пермский край, пермь, александровск
Происшествия, Пермский край, Пермь, Александровск
23:12 12.12.2022
 
В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 12 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин.
"Произошла авария пассажирского автобуса, двигавшегося из Александровска через Кизел в Пермь. Есть пострадавшие", - написал глава муниципалитета Родыгин на своей странице "ВКонтакте".
Он также опубликовал фото, на котором виден перевернутый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет. Родыгин уточнил, что на трассе наблюдаются очень сложные условия.
В соцсетях указывается, что в ДТП пострадали два человека, им была оказана помощь.
Снегопады начались в Пермском крае в пятницу, по прогнозам синоптиков, в Перми за короткий период может выпасть 40 миллиметров осадков.
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