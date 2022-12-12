https://ria.ru/20221212/avtobus-1838204580.html

В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2022

В Пермском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие

Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин. РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T23:12

происшествия

пермский край

пермь

александровск

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ПЕРМЬ, 12 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие, сообщил глава округа Андрей Родыгин.Он также опубликовал фото, на котором виден перевернутый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет. Родыгин уточнил, что на трассе наблюдаются очень сложные условия.В соцсетях указывается, что в ДТП пострадали два человека, им была оказана помощь.Снегопады начались в Пермском крае в пятницу, по прогнозам синоптиков, в Перми за короткий период может выпасть 40 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html

пермский край

пермь

александровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, пермский край, пермь, александровск