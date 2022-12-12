https://ria.ru/20221212/ates-1838071556.html

В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС

В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС - РИА Новости, 12.12.2022

В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС

Официальная информация по поводу приглашения России на форум АТЭС в Кремль не приходила, кроме сообщения СМИ ничего нет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:35

2022-12-12T14:35

2022-12-12T14:35

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атэс

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальная информация по поводу приглашения России на форум АТЭС в Кремль не приходила, кроме сообщения СМИ ничего нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что Россию хотят пригласить на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году."Пока кроме сообщения ничего нет", - сказал Песков, отметив, что "нужно ориентироваться, прежде всего, на официальные источники"."По официальным каналам пока никаких действий", - добавил он.

https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html

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Владимир Лаврентьев

саммит атэс , россия, атэс, дмитрий песков, в мире