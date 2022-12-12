https://ria.ru/20221212/ates-1838071556.html
В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС
В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС
Официальная информация по поводу приглашения России на форум АТЭС в Кремль не приходила, кроме сообщения СМИ ничего нет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:35
2022-12-12T14:35
2022-12-12T14:35
саммит атэс
россия
атэс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальная информация по поводу приглашения России на форум АТЭС в Кремль не приходила, кроме сообщения СМИ ничего нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что Россию хотят пригласить на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году."Пока кроме сообщения ничего нет", - сказал Песков, отметив, что "нужно ориентироваться, прежде всего, на официальные источники"."По официальным каналам пока никаких действий", - добавил он.
https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит атэс , россия, атэс, дмитрий песков, в мире
Саммит АТЭС , Россия, АТЭС, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о приглашении России на форум АТЭС
Песков: официальная информация о приглашении России на форум АТЭС в Кремль не приходила
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальная информация по поводу приглашения России на форум АТЭС в Кремль не приходила, кроме сообщения СМИ ничего нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Россию хотят пригласить на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году.
"Пока кроме сообщения ничего нет", - сказал Песков, отметив, что "нужно ориентироваться, прежде всего, на официальные источники".
"По официальным каналам пока никаких действий", - добавил он.