https://ria.ru/20221212/ates-1837966770.html
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ
Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:01
2022-12-12T10:01
2022-12-12T16:58
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника Мэтта Мюррея."Как хорошие управляющие АТЭС США пригласят Россию", - говорится в сообщении издания.При этом Мюррей не сказал, предполагается ли присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости ранее заявила, что Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами США.
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в мире, россия, сша, атэс, саммит атэс
В мире, Россия, США, АТЭС, Саммит АТЭС
10:01 12.12.2022 (обновлено: 16:58 12.12.2022)
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ
Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году