Рейтинг@Mail.ru
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/ates-1837966770.html
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ
Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:01
2022-12-12T16:58
в мире
россия
сша
атэс
саммит атэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника Мэтта Мюррея."Как хорошие управляющие АТЭС США пригласят Россию", - говорится в сообщении издания.При этом Мюррей не сказал, предполагается ли присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости ранее заявила, что Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами США.
https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc53009c221ca60e78caa6cc8e1e2f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, атэс, саммит атэс
В мире, Россия, США, АТЭС, Саммит АТЭС
10:01 12.12.2022 (обновлено: 16:58 12.12.2022)
 
Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ

Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника Мэтта Мюррея.
"Как хорошие управляющие АТЭС США пригласят Россию", - говорится в сообщении издания.
При этом Мюррей не сказал, предполагается ли присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.
В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости ранее заявила, что Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами США.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 05:42
Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат
 
В миреРоссияСШААТЭССаммит АТЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала