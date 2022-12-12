https://ria.ru/20221212/ates-1837966770.html

Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ

Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022

Россию пригласят на форум АТЭС в США в 2023 году, сообщили СМИ

Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:01

2022-12-12T10:01

2022-12-12T16:58

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россию пригласят на заседания форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году в США, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника Мэтта Мюррея."Как хорошие управляющие АТЭС США пригласят Россию", - говорится в сообщении издания.При этом Мюррей не сказал, предполагается ли присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости ранее заявила, что Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами США.

https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, атэс, саммит атэс