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В Донбассе отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/asfalt-1837966932.html
В Донбассе отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта
В Донбассе отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта - РИА Новости, 12.12.2022
В Донбассе отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали в этом году в Донецке и Луганске более 420 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, сообщил РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:03
2022-12-12T10:07
специальная военная операция на украине
общество
петр бирюков
донецк
луганск
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали в этом году в Донецке и Луганске более 420 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской народной республики и Донецкой народной республики проводятся мероприятия по восстановлению разрушенной дорожной инфраструктуры. Уже отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, в том числе привели в порядок 45 тысяч квадратных метров тротуаров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для проведения работ в кратчайшие сроки столичные дорожники построили на местах и ввели в эксплуатацию два асфальтобетонных завода. Производственная мощность каждого составляет порядка 150 тонн смеси в час."На этих заводах выпускаются все типы горячих асфальтобетонных смесей, предназначенных для заливки разных типов покрытий. Например, песчаный асфальтобетон укладывается на тротуарах, универсальная мелкозернистая смесь может служить качественным покрытием и прочным основанием на второстепенных дорогах. На асфальтобетонных заводах в Луганске и Донецке производятся и специальные смеси для обустройства покрытия магистралей и инженерных сооружений", - пояснил Бирюков.Он подчеркнул, что в ЛНР и ДНР введены в эксплуатацию три бетоносмесительные установки, они предназначены для производства растворных и бетонных смесей. Каждая обладает производственной мощностью от 40 до 70 кубометров в час.
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836852651.html
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общество, петр бирюков, донецк, луганск, москва, городское хозяйство москвы
Специальная военная операция на Украине, Общество, Петр Бирюков, Донецк, Луганск, Москва, Городское хозяйство Москвы
10:03 12.12.2022 (обновлено: 10:07 12.12.2022)
 
В Донбассе отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта

В Донбассе дорожники Москвы отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали в этом году в Донецке и Луганске более 420 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской народной республики и Донецкой народной республики проводятся мероприятия по восстановлению разрушенной дорожной инфраструктуры. Уже отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, в том числе привели в порядок 45 тысяч квадратных метров тротуаров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что для проведения работ в кратчайшие сроки столичные дорожники построили на местах и ввели в эксплуатацию два асфальтобетонных завода. Производственная мощность каждого составляет порядка 150 тонн смеси в час.
"На этих заводах выпускаются все типы горячих асфальтобетонных смесей, предназначенных для заливки разных типов покрытий. Например, песчаный асфальтобетон укладывается на тротуарах, универсальная мелкозернистая смесь может служить качественным покрытием и прочным основанием на второстепенных дорогах. На асфальтобетонных заводах в Луганске и Донецке производятся и специальные смеси для обустройства покрытия магистралей и инженерных сооружений", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что в ЛНР и ДНР введены в эксплуатацию три бетоносмесительные установки, они предназначены для производства растворных и бетонных смесей. Каждая обладает производственной мощностью от 40 до 70 кубометров в час.
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