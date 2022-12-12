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Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО - РИА Новости, 12.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221212/artamonov-1837977857.html
Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО
Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО - РИА Новости, 12.12.2022
Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО
Губернатор Липецкой области встретился с родителями липецких бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:37
2022-12-12T10:37
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Липецкой области встретился с родителями липецких бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства области.Там напомнили, что Артамонов недавно посетил одно из воинских формирований, посмотрел, как устроен быт и пообщался с липчанами. Они обратились к губернатору с просьбой привезти теплые вещи и оборудование. А также попросили связаться с родителями и передать, что с ними все в порядке.В пресс-службе отметили, что Артамонов рассказал родителям военнослужащих о готовящейся партии гуманитарной помощи. В ближайшее время бойцам доставят вещи, о которых они просят."У ребят настроение боевое, быт наладили, связь с родственниками поддерживают. Наша задача – во всем помогать их семьям. Для этого во всех районах области работают социальные кураторы, они всегда на связи, узнают о потребностях родственников военнослужащих и помогают. Но заботы много не бывает. Обсудили юридические и медицинские вопросы, в которых семьям требуется наша помощь. Обязательно окажем содействие в их решении", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
10:37 12.12.2022
 

Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Липецкой области встретился с родителями липецких бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства области.
Там напомнили, что Артамонов недавно посетил одно из воинских формирований, посмотрел, как устроен быт и пообщался с липчанами. Они обратились к губернатору с просьбой привезти теплые вещи и оборудование. А также попросили связаться с родителями и передать, что с ними все в порядке.
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В пресс-службе отметили, что Артамонов рассказал родителям военнослужащих о готовящейся партии гуманитарной помощи. В ближайшее время бойцам доставят вещи, о которых они просят.
"У ребят настроение боевое, быт наладили, связь с родственниками поддерживают. Наша задача – во всем помогать их семьям. Для этого во всех районах области работают социальные кураторы, они всегда на связи, узнают о потребностях родственников военнослужащих и помогают. Но заботы много не бывает. Обсудили юридические и медицинские вопросы, в которых семьям требуется наша помощь. Обязательно окажем содействие в их решении", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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