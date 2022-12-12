https://ria.ru/20221212/artamonov-1837977857.html

Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО

Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО - РИА Новости, 12.12.2022

Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО

Губернатор Липецкой области встретился с родителями липецких бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:37

2022-12-12T10:37

2022-12-12T10:37

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Липецкой области встретился с родителями липецких бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства области.Там напомнили, что Артамонов недавно посетил одно из воинских формирований, посмотрел, как устроен быт и пообщался с липчанами. Они обратились к губернатору с просьбой привезти теплые вещи и оборудование. А также попросили связаться с родителями и передать, что с ними все в порядке.В пресс-службе отметили, что Артамонов рассказал родителям военнослужащих о готовящейся партии гуманитарной помощи. В ближайшее время бойцам доставят вещи, о которых они просят."У ребят настроение боевое, быт наладили, связь с родственниками поддерживают. Наша задача – во всем помогать их семьям. Для этого во всех районах области работают социальные кураторы, они всегда на связи, узнают о потребностях родственников военнослужащих и помогают. Но заботы много не бывает. Обсудили юридические и медицинские вопросы, в которых семьям требуется наша помощь. Обязательно окажем содействие в их решении", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221207/remont-1836880869.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов