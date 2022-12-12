https://ria.ru/20221212/antalya-1838057942.html

Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье

Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье - РИА Новости, 12.12.2022

Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье

Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от россиян не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:50

2022-12-12T14:50

2022-12-12T14:50

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от россиян не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году, заявил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко."Мы на связи с организованными туристами. Никто нигде программы не меняет, возвратов нет и отказов от туров нет", – сказал Осауленко."Мы сейчас находимся на пике спада. Все основные потоки у нас пойдут чуть позже к Новому году, поэтому российских туристов там (в Анталье - ред.) сейчас немного. Но тем не менее ситуация всегда находится под контролем. Туроператоры все на связи со своими клиентами", – добавил он.Ливень вызвал наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник: паводком смыло машины, есть разрушенные мосты, местные власти района Кумлуджа заявляют, что "не сталкивались с такой ситуацией пятьдесят лет", сообщила в понедельник газета Star.

https://ria.ru/20221212/antalya-1837988599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, анталья (провинция), турция, куда можно лететь, отдых на море