https://ria.ru/20221212/antalya-1838057942.html
Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье
Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье - РИА Новости, 12.12.2022
Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье
Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от россиян не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:50
2022-12-12T14:50
2022-12-12T14:50
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
анталья (провинция)
турция
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97c0aa8a1e2d92b65d96660ffac5642d.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от россиян не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году, заявил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко."Мы на связи с организованными туристами. Никто нигде программы не меняет, возвратов нет и отказов от туров нет", – сказал Осауленко."Мы сейчас находимся на пике спада. Все основные потоки у нас пойдут чуть позже к Новому году, поэтому российских туристов там (в Анталье - ред.) сейчас немного. Но тем не менее ситуация всегда находится под контролем. Туроператоры все на связи со своими клиентами", – добавил он.Ливень вызвал наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник: паводком смыло машины, есть разрушенные мосты, местные власти района Кумлуджа заявляют, что "не сталкивались с такой ситуацией пятьдесят лет", сообщила в понедельник газета Star.
https://ria.ru/20221212/antalya-1837988599.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d7afbe605080ad464d6631b0bf80ddba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, анталья (провинция), турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Анталья (провинция), Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье
РСТ: отказов от туров и жалоб в связи с наводнениями в Анталье от россиян нет
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от россиян не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году, заявил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
"Мы на связи с организованными туристами. Никто нигде программы не меняет, возвратов нет и отказов от туров нет", – сказал Осауленко.
"Мы сейчас находимся на пике спада. Все основные потоки у нас пойдут чуть позже к Новому году, поэтому российских туристов там (в Анталье - ред.) сейчас немного. Но тем не менее ситуация всегда находится под контролем. Туроператоры все на связи со своими клиентами", – добавил он.
Ливень вызвал наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник: паводком смыло машины, есть разрушенные мосты, местные власти района Кумлуджа заявляют, что "не сталкивались с такой ситуацией пятьдесят лет", сообщила в понедельник газета Star.