Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/akatsiya-1838198014.html
ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области
ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2022
ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области
Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки "Акация", РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:01
2022-12-12T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794211626_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_38562de1d2bf5edcb95f78e925ceec6e.jpg
СВАТОВО, 12 дек — РИА Новости. Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки "Акация", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка", — рассказал наводчик с позывным Профессор.По его словам, за прошедшие месяцы в работе артиллеристов произошли существенные изменения."Сейчас мы работаем намного лучше, потому что в течение этого времени научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели, попадать по тем координатам, которые дает разведка", — пояснил он, отметив хорошее состояние и обслуживание военной техники.Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 30 украинских боевиков, бронетранспортера, трех артиллерийских орудий и шести автомобилей на Купянском направлении Харьковской области.Кроме того, на минувшей неделе российские Воздушно-космические силы нейтрализовали более 90 польских наемников в районе населенного пункта Боровское.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221204/neftebaza-1836222405.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донбасс
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794211626_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_48fc40b46c1faa4ca1c3cfb035ba8fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Харьковская область
22:01 12.12.2022 (обновлено: 23:11 12.12.2022)
 
ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области

ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области из гаубицы "Акация"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация"
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
СВАТОВО, 12 дек — РИА Новости. Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки "Акация", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка", — рассказал наводчик с позывным Профессор.
По его словам, за прошедшие месяцы в работе артиллеристов произошли существенные изменения.
"Сейчас мы работаем намного лучше, потому что в течение этого времени научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели, попадать по тем координатам, которые дает разведка", — пояснил он, отметив хорошее состояние и обслуживание военной техники.
Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 30 украинских боевиков, бронетранспортера, трех артиллерийских орудий и шести автомобилей на Купянском направлении Харьковской области.
Пуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 14:52Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ
Кроме того, на минувшей неделе российские Воздушно-космические силы нейтрализовали более 90 польских наемников в районе населенного пункта Боровское.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала