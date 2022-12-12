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ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области

ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2022

ВС России нанесли удар по живой силе противника в Харьковской области

Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки "Акация", РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T22:01

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СВАТОВО, 12 дек — РИА Новости. Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки "Акация", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка", — рассказал наводчик с позывным Профессор.По его словам, за прошедшие месяцы в работе артиллеристов произошли существенные изменения."Сейчас мы работаем намного лучше, потому что в течение этого времени научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели, попадать по тем координатам, которые дает разведка", — пояснил он, отметив хорошее состояние и обслуживание военной техники.Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 30 украинских боевиков, бронетранспортера, трех артиллерийских орудий и шести автомобилей на Купянском направлении Харьковской области.Кроме того, на минувшей неделе российские Воздушно-космические силы нейтрализовали более 90 польских наемников в районе населенного пункта Боровское.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221204/neftebaza-1836222405.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, харьковская область