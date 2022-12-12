https://ria.ru/20221212/afera-1838205938.html
Экс-премьера Дагестана осудили на пять лет за аферу с военными поставками
Экс-премьера Дагестана осудили на пять лет за аферу с военными поставками - РИА Новости, 12.12.2022
Экс-премьера Дагестана осудили на пять лет за аферу с военными поставками
Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны РФ, РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:28
2022-12-12T23:28
2022-12-12T23:28
происшествия
мухтар меджидов
москва
россия
мгимо
московский городской суд
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Меджидову наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказали в суде.Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, дополнительно суд оштрафовал его на 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретил занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Как уточнили в суде, Меджидова, который был под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.Второй подсудимый, бывший гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова П. С. Фиряз Фарманов получил четыре года условно.Суд удовлетворил иск потерпевших и взыскал с обоих осужденных 108 миллионов рублей солидарно.Как доказало обвинение, в 2012 году подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки и получили 108 миллионов рублей аванса. Однако системы ведомство так и не получило. Как считает обвинение, фигуранты изначально знали, что завод технически не сможет выполнить контракт.Обвинение считает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками Минобороны, отвечавшими за заключение контракта, злоупотребил их доверием и пролоббировал интересы завода.Между тем недавно сын Меджидова Муртузали тоже был осужден - на 13 лет колонии за убийство казахстанской студентки МГИМО Байсафы Томирис. Присяжные единогласно, правда только со второго раза, вынесли ему обвинительный вердикт. В начале декабря Мосгорсуд утвердил ему приговор.
https://ria.ru/20221128/vzyatka-1834835970.html
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происшествия, мухтар меджидов, москва, россия, мгимо, московский городской суд
Происшествия, Мухтар Меджидов, Москва, Россия, МГИМО, Московский городской суд
Экс-премьера Дагестана осудили на пять лет за аферу с военными поставками
Экс-премьера Дагестана Меджидова осудили на пять лет за аферу с военными поставками
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Меджидову наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказали в суде.
Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, дополнительно суд оштрафовал его на 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретил занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Как уточнили в суде, Меджидова, который был под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
Второй подсудимый, бывший гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова П. С. Фиряз Фарманов получил четыре года условно.
Суд удовлетворил иск потерпевших и взыскал с обоих осужденных 108 миллионов рублей солидарно.
Как доказало обвинение, в 2012 году подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки и получили 108 миллионов рублей аванса. Однако системы ведомство так и не получило. Как считает обвинение, фигуранты изначально знали, что завод технически не сможет выполнить контракт.
Обвинение считает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками Минобороны, отвечавшими за заключение контракта, злоупотребил их доверием и пролоббировал интересы завода.
Между тем недавно сын Меджидова Муртузали тоже был осужден - на 13 лет колонии за убийство казахстанской студентки МГИМО
Байсафы Томирис. Присяжные единогласно, правда только со второго раза, вынесли ему обвинительный вердикт. В начале декабря Мосгорсуд
утвердил ему приговор.