https://ria.ru/20221212/aeroekspress-1837979130.html

Аэроэкспресс в Шереметьево обновил маршрут

Аэроэкспресс в Шереметьево обновил маршрут - РИА Новости, 12.12.2022

Аэроэкспресс в Шереметьево обновил маршрут

Поездка на аэроэкспрессе в северные терминалы московского аэропорта "Шереметьево" (B и C) стала на 15 минут быстрее, составы теперь курсируют напрямую по... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:11

2022-12-12T13:11

2022-12-12T13:11

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Поездка на аэроэкспрессе в северные терминалы московского аэропорта "Шереметьево" (B и C) стала на 15 минут быстрее, составы теперь курсируют напрямую по обновленному маршруту, говорится в релизе "Аэроэкспресса"."Железнодорожники завершили соединение новой железнодорожной линии "Лобня – аэропорт Шереметьево" с Савеловским направлением Московской железной дороги, – уточняют в компании. – Новый съезд позволил запустить поезда "Аэроэкспресс" из Москвы напрямую к северным терминалам В и С без заезда в Южный терминальный комплекс аэропорта (терминалы D, E, F) и на 15 минут сократить время в пути до терминалов В и С, где в настоящее время обслуживаются все авиарейсы".Поездка до северных терминалов аэропорта теперь занимает около 35 минут от ТПУ "Окружная" и около 50 минут от Белорусского вокзала. Поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении курсируют по обновленному маршруту – из Москвы все составы прибывают напрямую в терминалы В, С и следуют в Москву из этих терминалов также напрямую."Сегодня в терминалах В и С осуществляются все прилеты и вылеты "Шереметьево", – рассказал гендиректор "Аэроэкспресс" Андрей Акимов. – Поэтому совместно с коллегами из РЖД мы разработали такую схему движения поездов, которая позволит авиапассажирам добираться до этой части аэропорта на 15 минут быстрее и с максимальным комфортом, при этом сохранит возможность передвижения между терминалами для большого количества сотрудников авиагавани, а также для тех пассажиров, которым необходимо попасть в южные терминалы по тем или иным причинам".Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился – поезда курсируют каждые 30-40 минут. Составы также ходят между южными и северными терминалами авиагавани.По прибытии из Москвы в Северный терминальный комплекс составы после остановки продолжают движение в южные терминалы (D, E, F). Таким образом, у пассажиров и сотрудников аэропорта есть возможность как добраться в любой терминал аэропорта напрямую из Москвы, так и совершать межтерминальные поездки. В будние дни отправление поездов между терминалами происходит каждые 30-40 минут за исключением раннего утра и позднего вечера, когда межтерминальных рейсов нет. В выходные дни между Северным и Южным комплексами аэроэкспрессы курсируют утром и далее раз в 70 минут в течение дня.

https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html

https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, московская железная дорога, андрей акимов, новости - туризм, туристы