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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличит выпуск деталей с помощью 3D-печати

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличит выпуск деталей с помощью 3D-печати - РИА Новости, 12.12.2022

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличит выпуск деталей с помощью 3D-печати

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Аддитивный инжиниринг" – расширил парк оборудования 3D-печати, чтобы нарастить выпуск... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T07:13

2022-12-12T07:13

2022-12-12T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

технологии

москва

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Аддитивный инжиниринг" – расширил парк оборудования 3D-печати, чтобы нарастить выпуск инженерных деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках импортозамещения, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Отвечая на потребность импортозамещения в индустриальном секторе, резидент столичной ОЭЗ расширил свою производственную линию за счет нового оборудования для 3D-печати — фотополимерных принтеров. На их закупку было потрачено около 27 миллионов рублей. Так компания сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали, например, в корпусных изделиях для электротехники, некоторые из которых отсутствуют на российском рынке. Прежде всего, это касается сфер металлообработки, машино- и авиастроения", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба департамента.Аддитивные технологии обеспечивают быстроту и экономичность производства. Например, время изготовления одного импеллера – винта, установленного внутри трубы, – сокращается с четырех месяцев до трех дней, а стоимость его производства снижается в 20 раз. Кроме того, трехмерная печать позволяет в короткий срок создать качественные отечественные аналоги зарубежных инженерных деталей. На 3D-оборудовании можно изготавливать даже крупные изделия. Они разделяются на несколько частей, а позднее собираются в единое целое.Компания "Аддитивный инжиниринг" получила статус резидента ОЭЗ в 2020 году. Сегодня парк оборудования предприятия насчитывает 18 современных 3D-принтеров. В развитие своего производства на площадке “Печатники” компания вложила уже свыше 100 миллионов рублей.

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экономика, владислав овчинский, технологии, москва