Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличит выпуск деталей с помощью 3D-печати

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Аддитивный инжиниринг" – расширил парк оборудования 3D-печати, чтобы нарастить выпуск инженерных деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках импортозамещения, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Отвечая на потребность импортозамещения в индустриальном секторе, резидент столичной ОЭЗ расширил свою производственную линию за счет нового оборудования для 3D-печати — фотополимерных принтеров. На их закупку было потрачено около 27 миллионов рублей. Так компания сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали, например, в корпусных изделиях для электротехники, некоторые из которых отсутствуют на российском рынке. Прежде всего, это касается сфер металлообработки, машино- и авиастроения", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба департамента.Аддитивные технологии обеспечивают быстроту и экономичность производства. Например, время изготовления одного импеллера – винта, установленного внутри трубы, – сокращается с четырех месяцев до трех дней, а стоимость его производства снижается в 20 раз. Кроме того, трехмерная печать позволяет в короткий срок создать качественные отечественные аналоги зарубежных инженерных деталей. На 3D-оборудовании можно изготавливать даже крупные изделия. Они разделяются на несколько частей, а позднее собираются в единое целое.Компания "Аддитивный инжиниринг" получила статус резидента ОЭЗ в 2020 году. Сегодня парк оборудования предприятия насчитывает 18 современных 3D-принтеров. В развитие своего производства на площадке “Печатники” компания вложила уже свыше 100 миллионов рублей.
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Аддитивный инжиниринг" – расширил парк оборудования 3D-печати, чтобы нарастить выпуск инженерных деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках импортозамещения, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Отвечая на потребность импортозамещения в индустриальном секторе, резидент столичной ОЭЗ расширил свою производственную линию за счет нового оборудования для 3D-печати — фотополимерных принтеров. На их закупку было потрачено около 27 миллионов рублей. Так компания сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали, например, в корпусных изделиях для электротехники, некоторые из которых отсутствуют на российском рынке. Прежде всего, это касается сфер металлообработки, машино- и авиастроения", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба департамента.
Аддитивные технологии обеспечивают быстроту и экономичность производства. Например, время изготовления одного импеллера – винта, установленного внутри трубы, – сокращается с четырех месяцев до трех дней, а стоимость его производства снижается в 20 раз. Кроме того, трехмерная печать позволяет в короткий срок создать качественные отечественные аналоги зарубежных инженерных деталей. На 3D-оборудовании можно изготавливать даже крупные изделия. Они разделяются на несколько частей, а позднее собираются в единое целое.
Компания "Аддитивный инжиниринг" получила статус резидента ОЭЗ в 2020 году. Сегодня парк оборудования предприятия насчитывает 18 современных 3D-принтеров. В развитие своего производства на площадке “Печатники” компания вложила уже свыше 100 миллионов рублей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.