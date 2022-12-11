15:58 11.12.2022 (обновлено: 16:31 11.12.2022)
Во Франции Зеленского назвали мошенником, спонсируемым олигархией
Французский политик Филиппо назвал Зеленского мошенником, спонсируемым олигархией
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в своей публикации в Twitter раскритиковал европейский энергетический рынок и введенные против России санкции, из-за которых во Франции могут закрыться 80 процентов пекарен.
"Восемь из десяти французских пекарен могут исчезнуть в 2023 году! Из-за стоимости энергоресурсов. А именно из-за безумных цен, связанных с европейским энергетическим рынком и идиотскими антироссийским санкциями! Мы можем и должны остановить их немедленно!" — отреагировал чиновник на статью Euractiv о проблемах в отрасли.
Он обвинил в этом французскую олигархию, которая, по его мнению, таким образом финансирует президента Украины Владимира Зеленского, которого Филиппо назвал "мошенником".
"Таким образом, французская олигархия готова один росчерком пера уничтожить 80 процентов наших пекарен (и не только!), чтобы финансировать мошенника Зеленского и аферу, коей является европейский энергетический рынок", — подытожил политик.
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".