https://ria.ru/20221211/zelenskiy-1837883376.html

Во Франции Зеленского назвали мошенником, спонсируемым олигархией

Во Франции Зеленского назвали мошенником, спонсируемым олигархией - РИА Новости, 11.12.2022

Во Франции Зеленского назвали мошенником, спонсируемым олигархией

Французский политик Флориан Филиппо в своей публикации в Twitter раскритиковал европейский энергетический рынок и введенные против России санкции, из-за которых РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:58

2022-12-11T15:58

2022-12-11T16:31

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франция

украина

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европарламент

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в своей публикации в Twitter раскритиковал европейский энергетический рынок и введенные против России санкции, из-за которых во Франции могут закрыться 80 процентов пекарен.Он обвинил в этом французскую олигархию, которая, по его мнению, таким образом финансирует президента Украины Владимира Зеленского, которого Филиппо назвал "мошенником".Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".

https://ria.ru/20221211/germaniya-1837872284.html

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владимир зеленский, франция, украина, россия, twitter, европарламент, в мире