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Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z - РИА Новости, 11.12.2022
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Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z
Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z - РИА Новости, 11.12.2022
Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z
Власти немецкого Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, пишет газета Bild. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T01:32
2022-12-11T01:34
в мире
германия
гамбург (город)
украина
беженцы
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти немецкого Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, пишет газета Bild.Причиной такого решения стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах.Размеры контейнеров составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину. В каждом из них есть кухня и ванная комната, подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер может вместить до шести человек.Особенность контейнеров, как видно на опубликованной газетой фотографии, заключается в том, что на их стенах нанесены буквы Z.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".В целом, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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германия
гамбург (город)
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в мире, германия, гамбург (город), украина, беженцы
В мире, Германия, Гамбург (город), Украина, Беженцы
01:32 11.12.2022 (обновлено: 01:34 11.12.2022)
 
Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z

Bild: власти Гамбурга поселят беженцев с Украины в контейнерах с буквами Z на стенах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБуквы Z на автомобилях
Буквы Z на автомобилях - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти немецкого Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, пишет газета Bild.
Причиной такого решения стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах.
Размеры контейнеров составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину. В каждом из них есть кухня и ванная комната, подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер может вместить до шести человек.
Особенность контейнеров, как видно на опубликованной газетой фотографии, заключается в том, что на их стенах нанесены буквы Z.
Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".
В целом, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
 
В миреГерманияГамбург (город)УкраинаБеженцы
 
 
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