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Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z

Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z - РИА Новости, 11.12.2022

Украинских беженцев поселят в Германии в контейнерах с буквами Z

Власти немецкого Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, пишет газета Bild. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T01:32

2022-12-11T01:32

2022-12-11T01:34

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гамбург (город)

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беженцы

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти немецкого Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, пишет газета Bild.Причиной такого решения стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах.Размеры контейнеров составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину. В каждом из них есть кухня и ванная комната, подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер может вместить до шести человек.Особенность контейнеров, как видно на опубликованной газетой фотографии, заключается в том, что на их стенах нанесены буквы Z.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".В целом, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221117/deputat-1832247217.html

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в мире, германия, гамбург (город), украина, беженцы