https://ria.ru/20221211/vuchich-1837928137.html

Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии

Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии - РИА Новости, 11.12.2022

Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил по итогам заседания Совбеза, что нынешнее воскресенье стало наиболее тяжелым для него днем на посту главы государства в РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T22:48

2022-12-11T22:48

2022-12-11T23:50

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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил по итогам заседания Совбеза, что нынешнее воскресенье стало наиболее тяжелым для него днем на посту главы государства в свете напряженности в Косово и Метохии.Ранее в обращении глава государства сказал, что США и косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного подписанного ранее договора. В частности, речь идет о Брюссельском и Вашингтонском соглашении, а также о резолюции 1244 Совбеза ООН и Уставе организации в целом. Президент Сербии добавил, что Соединенные Штаты и "власти" Косово действуют по принципу "нам можно все, что и сколько захотим".Вучич также отметил, что, согласно решению ООН, контингент НАТО KFOR должен гарантировать безопасность для косовских сербов. Он выразил надежду на то, что солдаты альянса выполнят свою миссию, добавив, что в противном случае Белграду "сразу станет все ясно".Глава государства также призвал живущих в Косово и Метохии сербов воздержаться от конфликтов с представителями НАТО и миссии ЕС по верховенству закона (EULEX). Он предупредил, что косовоалбанские силы могут совершить провокацию и под видом протестующих напасть на контингент.Вучич созвал Совбез после того, как премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов. При этом он пригрозил, что в случае отказа со стороны командования альянса местные силовики готовы сами провести операцию.Ранее сегодня бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.В свою очередь, Вучич заявлял, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Накануне он также сообщил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Вучич подчеркнул, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html

https://ria.ru/20221211/borrel-1837885641.html

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

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в мире, александр вучич, сербия, косово, приштина, оон, нато, евросоюз