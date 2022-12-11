https://ria.ru/20221211/vuchich-1837926564.html
Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косово
Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косово - РИА Новости, 11.12.2022
Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косово
Живущие в Косово и Метохии сербы должны избегать конфликтов с представителями миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR, заявил президент РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T22:27
2022-12-11T22:27
2022-12-11T22:51
в мире
александр вучич
альбин курти
косово
сербия
приштина
нато
евросоюз
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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Живущие в Косово и Метохии сербы должны избегать конфликтов с представителями миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR, заявил президент страны Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии по итогам заседания Совбеза.Глава государства отметил, что, по данным сербских спецслужб, косовоалбанские силы могут совершить провокацию и под видом протестующих напасть на представителей ЕС и Североатлантического альянса.Вучич созвал Совбез после того, как премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов. При этом он пригрозил, что в случае отказа со стороны командования альянса местные силовики готовы сами провести операцию.Ранее сегодня бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.В свою очередь, Вучич заявлял, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Накануне он также сообщил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Вучич подчеркнул, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221211/borrel-1837885641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, приштина, нато, евросоюз, оон
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, Сербия, Приштина, НАТО, Евросоюз, ООН
22:27 11.12.2022 (обновлено: 22:51 11.12.2022)
Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косово
Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косово и поддерживать мир
БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости.
Живущие в Косово и Метохии сербы должны избегать конфликтов с представителями миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR, заявил президент страны Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии
по итогам заседания Совбеза.
"Чтобы никто не трогал персонал KFOR и EULEX, это очень важное сообщение. Призываем к миру, призываем к разговору, чтобы (косовоалбанские власти. — Прим. ред.) выпустили на свободу невиновного человека, которого задержали", — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что, по данным сербских спецслужб, косовоалбанские силы могут совершить провокацию и под видом протестующих напасть на представителей ЕС и Североатлантического альянса.
Вучич созвал Совбез после того, как премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов. При этом он пригрозил, что в случае отказа со стороны командования альянса местные силовики готовы сами провести операцию.
Ранее сегодня бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
В свою очередь, Вучич заявлял, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Накануне он также сообщил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Вучич подчеркнул, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.