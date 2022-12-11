https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html

В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине

В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине - РИА Новости, 11.12.2022

В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине

Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T18:06

2022-12-11T18:06

2022-12-11T20:06

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.Как отмечается в статье, Пентагон находится под постоянным давлением конгресса, требующего отдать еще больше боевой техники ВСУ за счет стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.Американские специалисты в ответ на просьбы конгрессменов напомнили, что сценарий, при котором Североатлантический альянс вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал Украине. Регион, расположенный на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью, а также блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран. При этом в Кремле напомнили о конфронтационном подходе Запада и стремлении к экспансии в постсоветском пространстве, которое приводит к дестабилизации границ и угрожает безопасности России и остальных государств региона.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Министерстве обороны России подчеркнули, что склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС.

https://ria.ru/20221211/polsha-1837877383.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837348127.html

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политика, россия, сша, украина, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины