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В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине - РИА Новости, 11.12.2022
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В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине
В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине - РИА Новости, 11.12.2022
В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине
Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:06
2022-12-11T20:06
политика
россия
сша
украина
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.Как отмечается в статье, Пентагон находится под постоянным давлением конгресса, требующего отдать еще больше боевой техники ВСУ за счет стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.Американские специалисты в ответ на просьбы конгрессменов напомнили, что сценарий, при котором Североатлантический альянс вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал Украине. Регион, расположенный на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью, а также блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран. При этом в Кремле напомнили о конфронтационном подходе Запада и стремлении к экспансии в постсоветском пространстве, которое приводит к дестабилизации границ и угрожает безопасности России и остальных государств региона.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Министерстве обороны России подчеркнули, что склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС.
https://ria.ru/20221211/polsha-1837877383.html
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политика, россия, сша, украина, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, США, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
18:06 11.12.2022 (обновлено: 20:06 11.12.2022)
 
В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине

FP: уязвимость США в Сувалкском коридоре мешает нарастить поставки оружия Украине

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.
Как отмечается в статье, Пентагон находится под постоянным давлением конгресса, требующего отдать еще больше боевой техники ВСУ за счет стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.
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Американские специалисты в ответ на просьбы конгрессменов напомнили, что сценарий, при котором Североатлантический альянс вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал Украине. Регион, расположенный на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью, а также блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.
"Представители Министерства обороны <…> заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы", — уточняется в публикации.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран. При этом в Кремле напомнили о конфронтационном подходе Запада и стремлении к экспансии в постсоветском пространстве, которое приводит к дестабилизации границ и угрожает безопасности России и остальных государств региона.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Министерстве обороны России подчеркнули, что склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС.
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