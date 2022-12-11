18:06 11.12.2022 (обновлено: 20:06 11.12.2022)
В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине
FP: уязвимость США в Сувалкском коридоре мешает нарастить поставки оружия Украине
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.
Американские специалисты в ответ на просьбы конгрессменов напомнили, что сценарий, при котором Североатлантический альянс вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал Украине. Регион, расположенный на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью, а также блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.
"Представители Министерства обороны <…> заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы", — уточняется в публикации.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран. При этом в Кремле напомнили о конфронтационном подходе Запада и стремлении к экспансии в постсоветском пространстве, которое приводит к дестабилизации границ и угрожает безопасности России и остальных государств региона.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Министерстве обороны России подчеркнули, что склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС.