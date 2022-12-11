https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html

Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы

Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы - РИА Новости, 11.12.2022

Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы

Европа обманута обещанием, что в результате санкций Россия упадет на колени, на самом деле европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе, заявил бывший... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T01:38

2022-12-11T01:38

2022-12-11T08:46

хайнц-кристиан штрахе

россия

австрия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 11 дек — РИА Новости. Европа обманута обещанием, что в результате санкций Россия упадет на колени, на самом деле европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Он указал на положительное сальдо торгового баланса в России, чьи доходы выросли в текущем году со 100 до 220 миллиардов долларов. "О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет", — подчеркнул Штрахе.По словам бывшего вице-канцлера, в результате антироссийских санкций "мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе"."И мы видим рост цен на электричество и на газ, на продукты питания. <...> Все больше людей страдают. <...> Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев, и это мы еще не дошли до предела. Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте-апреле нас ждет волна банкротств", — заявил политик.Штрахе назвал такую ситуацию "чертовски опасной", так как она угрожает благосостоянию и лишает людей в уверенности в будущем. "Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому", — добавил он.В субботу в Вене, несмотря на холодную погоду, состоялся митинг, его участники потребовали от властей Австрии отказа от поддержки санкционной политики ЕС в отношении России, сохранения нейтралитета страны в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз ввел против Москвы восемь пакетов санкций и сейчас готовится девятый. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221211/konflikt-1837806751.html

https://ria.ru/20220918/ukraina-1817738136.html

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хайнц-кристиан штрахе, россия, австрия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии