https://ria.ru/20221211/upts-1837930363.html

На Украине ввели санкции против еще семи священников канонической УПЦ

На Украине ввели санкции против еще семи священников канонической УПЦ - РИА Новости, 11.12.2022

На Украине ввели санкции против еще семи священников канонической УПЦ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против еще семи священнослужителей канонической УПЦ, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T23:18

2022-12-11T23:18

2022-12-11T23:37

религия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

украинская православная церковь

владимир зеленский

андрей коваленко

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херсон

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против еще семи священнослужителей канонической УПЦ, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.Согласно указу, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях. В приложении со списком подсанкционных лиц указаны семь человек - митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви Андрей Коваленко, митрополит Луганский и Алчевский УПЦ Василий Поворознюк, настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров, управляющий делами Украинской православной церкви, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Иван Паканич), глава отдела внешних церковных связей УПЦ, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), викарий Горловской епархии УПЦ, архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев).Санкции против них введены на 5 лет, они предусматривают, в частности, блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на владение земельными участками.Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.Согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Службе безопасности, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности", якобы ведущейся в религиозной среде на Украине.В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://ria.ru/20221210/upts-1837768371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, украинская православная церковь, владимир зеленский, андрей коваленко, александра федорова, херсон, россия