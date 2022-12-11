23:18 11.12.2022 (обновлено: 23:37 11.12.2022)
На Украине ввели санкции против еще семи священников канонической УПЦ
СНБО Украины ввел санкции против еще семи священников канонической УПЦ на пять лет
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в соборе УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в соборе УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против еще семи священнослужителей канонической УПЦ, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.
Согласно указу, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях. В приложении со списком подсанкционных лиц указаны семь человек - митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви Андрей Коваленко, митрополит Луганский и Алчевский УПЦ Василий Поворознюк, настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров, управляющий делами Украинской православной церкви, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Иван Паканич), глава отдела внешних церковных связей УПЦ, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), викарий Горловской епархии УПЦ, архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев).
Санкции против них введены на 5 лет, они предусматривают, в частности, блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на владение земельными участками.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.
Согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Службе безопасности, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности", якобы ведущейся в религиозной среде на Украине.
В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.